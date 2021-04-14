مركز دبي المالي يناقش إصدار لوائح تنظيمية لحماية حقوق الملكية الفكرية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي الرائد عالمياً وأبرز مراكز الإبتكار في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، عن طرح ورقة تشاور حول إصدار لوائح تنظيمية جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية بموجب قانون الملكية الفكرية رقم 4 لعام 2019. ومن شأن اللوائح المقترحة أن تسهم في تسهيل إدارة وإنفاذ قانون مركز دبي المالي العالمي لحماية حقوق الملكية الفكرية، وتعزيز إطار العمل التنظيمي في المركز المالي.

وأكد المركز في بيان اليوم، أن اللوائح التنظيمية المقترحة تتعامل مع الإشتراطات المتعلقة بشكاوى إنتهاك حقوق الملكية الفكرية التي يتلقاها مفوض الملكية الفكرية في مركز دبي المالي العالمي، وأنشطة التفتيش والتحقيقات التي قد يجريها المفوض أثناء تعامله مع هذه الشكاوى، وإشتراطات إصدار التوجيهات ذات الصلة. وتفضي اللوائح المقترحة إلى تأسيس سجل خبراء يمكن لمفوض الملكية الفكرية الرجوع إليه عند التحقيق في الشكاوى، وتغطي أيضاً قدرة مفوض الملكية الفكرية على التعاون مع السلطات الإتحادية والمحلية في دولة الإمارات من منظور إنفاذ القانون.

وأشار إلى أنه يمكن الإطلاع على ورقة التشاور والمقترح التشريعي من خلال زيارة صفحة أوراق التشاور على موقع مركز دبي المالي العالمي (difc.ae) ويمكن تقديم الآراء والمقترحات بموعد أقصاه 9 مايو 2021.

وتأتي اللوائح المقترحة لتعكس إلتزام المركز المالي بتوفير إطار عمل قانوني وتنظيمي صارم وشفاف إنسجاماً مع أرقى الممارسات العالمية.

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