"إثراء دبي" تستكمل بناء الهيكل الخارجي في برجي "ون زعبيل"

المصدر: دبي - وام

أعلنت "إثراء دبي" شركة التطوير العقاري، المملوكة بالكامل من قبل مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية عن استكمال بناء الهيكل الخارجي في "البرج A" و"البرج B" في مشروعها الأيقوني "ون زعبيل" ما يمثل إنجازا إضافيا في المشروع الرئيس للمطور.

وتضمن هذا الإنجاز أيضا وصول "البرج A" إلى أعلى نقطة إنشائية واستكمال مرحلة بناء الهيكل في "ون زعبيل".

واحتفلت "إثراء دبي" ببلوغ هذه المرحلة في مراسم حصرية حضرها الرئيس التنفيذي لـ"إثراء دبي" عصام كلداري، ورئيس التطوير العقاري للشركة، رعد الجراح.

وقال كلداري: "يعكس (ون زعبيل) الروح الحقيقية لدبي ويردد رسالة المدينة المتمثلة بالطموح غير المحدود والرفاهية المبتكرة و الهندسة المبدعة".

وأضاف أن "(ون زعبيل) وصل اليوم إلى ذروة الإنشاء مع استكمال هيكل البرجين (A وB)، حيث يقدّم هذا المشروع الأيقوني مفهوما مبتكرا في الهندسة المعمارية والمنشآت فائقة الرفاهية والبناء المتميّز ليضاف كأعجوبة جديدة على خريطة العالم".

وتترقب "إثراء دبي" إنجاز مرحلة الإكساء في "البرج A" و"البرج B" و"ذا لينك" مع نهاية العام 2021، ما يعني إتمام جميع الأعمال الخارجية في "ون زعبيل" ليستمر العمل على أعمال البناء الداخلية والتجهيز بتركيز أكبر.



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