عمومية «إعمار العقارية» تصادق على اقتراح توزيع أرباح بقيمة 10% من رأس المال

المصدر: دبي ــ الإمارات اليوم

عقدت شركة إعمار العقاريّة، أمس، الاجتماع السنوي لجمعيّتها العموميّة الـ25، حيث ناقش أعضاء مجلس الإدارة الأداء البارز الذي حقّقته الشركة خلال عام 2020، رغم الصعوبات والتحديات التي رافقت جائحة فيروس كورونا «كوفيد-19»، كما سلّط مجلس الإدارة، الضوء على الإجراءات الصارمة التي تبنّتها الشركة والتي أسهمت بدورها في استمراريّة سير أعمالها بالمستوى المطلوب على مدار العام.



توزيع أرباح

وتمت المصادقة، خلال الاجتماع، على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح بقيمة 10% من رأس المال، إضافة إلى انتخاب مجلس جديد للإدارة يضم تسعة أعضاء سيسهمون في دفع عجلة تطوّر الشركة إلى مستوى جديد.

ويضم مجلس الإدارة الجديد الذي تم انتخابه لعام 2021 كلاً من محمّد علي راشد العبّار، وجاسم محمّد عبدالرحيم العلي، وأحمد ثاني راشد المطروشي، وجمال ماجد خلفان بن ثنيه، وبطي عبيد بطي الملا، وإيمان محمود أحمد عبدالرزاق، وأحمد جمال حسن جاوه، وهلال سعيد سالم سعيد المري، وسلطان سعيد محمد ناصر المنصوري.

كما صادقت الجمعيّة العموميّة على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، ومركزها المالي، وتقرير المدقّقين عن السنة المالية 2020.



مبيعات عقارية

ولفتت «إعمار» إلى تحقيقها مبيعات عقاريّة إجماليّة خلال عام 2020، بلغت 10,902 مليارات درهم، منها 6,321 مليارات درهم داخل دولة الإمارات، مؤكدة أنه تم تحقيق هذا الأداء بفضل استقطاب «إعمار» المستمر، للمستثمرين المحليّين والأجانب.

وكشفت «إعمار» في بيان لها بأنها سلّمت حتى الآن أكثر من 72,1 ألف وحدة سكنيّة في دبي والأسواق العالميّة، وتعمل حالياً على تطوير أكثر من 26 ألف وحدة سكنيّة في دولة الإمارات، و12 ألف وحدة سكنيّة في الأسواق العالمية.

وقال مؤسّس شركة إعمار العقاريّة، محمّد العبّار، إنه «على الرغم من التحديات، فقد تمكّنا من تخطّي المصاعب وحافظنا على قوّتنا خلال عام 2020 بفضل دعم شركائنا المستمر، ونتطلّع إلى تطوير مشروعاتنا المستقبليّة ومواصلة الابتكار والنهوض بالمشهد العقاري في دبي إلى آفاقٍ جديدة».

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news