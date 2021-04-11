«دبي الدولي» يوفر رحلات إلى 150 وجهة عالمية

المصدر: أزاد عيشو ■ دبي

أظهرت بيانات الموقع الشبكي لمؤسسة مطارات دبي أن إجمالي عدد الوجهات التي تخدمها الناقلات الجوية العاملة في مطار دبي الدولي، خلال أبريل الجاري، وصل إلى 150 وجهة في 83 دولة، مقابل 144 وجهة في مارس الماضي.

ووفقاً لأحدث بيانات للمؤسسة رصدتها «الإمارات اليوم»، فقد وصل عدد شركات الطيران التي استأنفت عملياتها عبر «دبي الدولي» إلى 58 شركة طيران.

وتشمل هذه البيانات شركات الطيران المخصصة لعمليات نقل الركاب فقط، باستثناء شركات الشحن الجوي.

ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، فإن مطار دبي الدولي يحتفظ بمركزه كأكبر معبر للنقل الجوي في العالم من حيث السعة المقعدية، التي توفرها الناقلات الجوية على الرحلات الدولية المغادرة في المطار.

وقالت المؤسسة في نشرتها الدورية لمارس الماضي، إن مطار دبي الدولي يستحوذ على اثنين من أكبر 10 مسارات جوية في العالم من حيث السعة المقعدية على الرحلات الدولية، مشيرة إلى أن خط «دبي - دلهي» يحتل المركز الثالث عالمياً بنحو 146 ألف مقعد، وخط «دبي - القاهرة» بنحو 114 ألف مقعد في المركز السابع.

«طيران الإمارات»

تواصل الناقلات الجوية الدولية استئناف عملياتها عبر مطار دبي الدولي، فيما أظهرت بيانات صادرة عن شركتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، ارتفاعاً متواصلاً في عدد وجهات الركاب، ضمن شبكة الناقلتين، وذلك مع تطبيق بروتوكولات للسفر الجوي، تسهّل سفر مواطني دولة الإمارات والمقيمين والسياح، مع الحفاظ على سلامة الزوّار والمجتمعات.

وأعلنت «طيران الإمارات» عن عزمها زيادة الرحلات على وجهاتها خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى أنه ومع إضافة خدمتها إلى أورلاندو اعتباراً من الثاني من يونيو 2021 وبمعدل أربع رحلات في الأسبوع، فإن الناقلة ستوفر أكثر من 60 رحلة أسبوعياً من 11 وجهة في الولايات المتحدة وإليها، بما فيها بوسطن، نيويورك جيه إف كيه، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة، سياتل، دالاس، هيوستن، وسان فرانسيسكو.

كما أعلنت أنها ستستأنف خدمتها المباشرة بين ميلانو مالبينسا، ونيويورك جيه إف كيه، اعتباراً من الأول من يونيو 2021. وستوفر هذه الخدمة تواصلاً مباشراً بين أوروبا والولايات المتحدة على مدار العام.

«فلاي دبي»

بدورها، أعلنت «فلاي دبي» أنها بدأت رحلاتها إلى العاصمة الألبانية، تيرانا، لتكون بذلك أول ناقلة إماراتية توفر رحلات مباشرة إلى هذه المدينة، بمعدل رحلتين أسبوعياً، كما وسعت الناقلة عملياتها في رومانيا برحلات مجدولة إلى «كلوج نابوكا»، بمعدل رحلتين يومياً.

وتوفر شراكة «فلاي دبي» الموسعة بالرمز مع «طيران الإمارات» للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة، من خلال مطار دبي الدولي، الذي يعدّ اليوم مركزاً عالمياً للطيران يوفر رحلات إلى أكثر من 155 وجهة بين كل من «طيران الإمارات» وشبكة «فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا، المحيط الهندي، اليابان، جنوب آسيا، والولايات المتحدة.

وأظهرت بيانات هيئة دبي للطيران المدني أن إجمالي أعداد المسافرين عبر مطار دبي الدولي، خلال فبراير الماضي، وصلت إلى مليون و670 ألفاً و344 مسافراً، مقارنة بنحو مليونين و46 ألف مسافر في يناير السابق عليه.

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