حملة عالمية خلال مايو لتعزيز مكانة دبي وجهة صيفية متكاملة

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

عقدت دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي (دبي للسياحة) اجتماعاً افتراضياً مع شركائها، سلّطت فيه الضوء على الأسواق الرئيسة المصدّرة للزوار الدوليين لدبي، إضافة إلى المبادرات، والحملات التسويقية والترويجية، والفعاليات بتعزيز مكانة دبي العالمية وجهة سياحية مفضلة للعائلات خلال موسم الصيف.

وكشف الاجتماع عن حملة تسويقية عالمية، من المقرر أن تنطلق مايو المقبل، بهدف تعزيز مكانة دبي وجهة صيفية مفضلة للمسافرين، والتأكيد على أنها إحدى الوجهات الأكثر أماناً في العالم، من خلال تطبيقها لمعايير وبرتوكولات وقائية عالية المستوى، وإطلاق حكومة الإمارات حملة تطعيم شاملة على مستوى الدولة، ما وضع الإمارات في مصاف أفضل خمس دول في العالم ضمن برنامج التطعيم.

وشارك في الاجتماع الافتراضي لـ«صيف 2021» الذي نظمته الدائرة، أكثر من 600 مدير تنفيذي ومسؤول يمثلون مختلف قطاعات الضيافة والسفر والوجهات الترفيهية ومناطق الجذب السياحي.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري، عصام كاظم، خلال الاجتماع، الالتزام بالتنسيق المستمر مع الشركاء من مختلف القطاعات داخل الدولة وخارجها، لتوفير أعلى معايير الراحة والطمأنينة لزوار دبي، والحرص على تقديم تجارب سياحية فريدة لضيوف الإمارة، للتأكيد على الإمكانات السياحية الهائلة التي تمتلكها دبي وقدرتها على البقاء في مصاف الوجهات السياحية المفضلة للسفر والموصى بزيارتها على مستوى العالم.

وتطرّق كاظم إلى الإجراءات الناجحة التي اتخذتها دبي في إدارة الجائحة، والتي نتج عنها حصول الإمارة على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة، وإطلاق الإمارة ختم «دبي الضمانة» الذي تمنحه للمنشآت كتأكيد على امتثالها والتزامها بتطبيق جميع إجراءات السلامة والتدابير الوقائية.

وتأتي الحملة خلال مايو المقبل، لتستكمل سلسلة حملات وأنشطة «دبي للسياحة»، بهدف الحفاظ على مكانة دبي كإحدى أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار الدوليون، وتعزيز مكانتها واحدة من أكثر المدن السياحية أماناً في العالم.

ويتيح موسم الصيف في دبي للعائلات فرصة الحصول على حوافز وباقات وعروض ترويجية مبتكرة، بما في ذلك تخفيضات على باقات الإقامة الفندقية وتذاكر الطيران، إضافةً إلى قسائم شرائية، أو رصيد إضافي للتشجيع على تكرار الزيارة.

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