الجناح الروسي في "إكسبو 2020 دبي" يكشف عن برامج عمله خلال "المعرض"

المصدر: دبي - وام

كشف الجناح الروسي في معرض "إكسبو 2020 دبي" عن التصميم المعماري الخارجي والمعرض الداخلي له فضلا عن برامج الأعمال والبرامج الثقافية التي سيقدمها إلى جانب الرمز الرسمي والنشيد الخاص به وذلك خلال العرض الذي قدمه أمس الأول وحضره أليكسي غروزديف نائب وزير الصناعة والتجارة الروسي المفوض العام للجناح الروسي، وعمر شحادة الرئيس التنفيذي للمشاركات الدولية في "إكسبو 2020 دبي"، وعصام كاظم رئيس دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي وسيرغي تشوبان مصمم الجناح الروسي و فيكتوريا لوبيريفا سفيرة الجناح الروسي وعدد من المسؤولين.

وقال غروزديف إن الموضوع الذي تم اختياره للجناح الروسي في "إكسبو 2020 دبي" هو العقل الإبداعي - تحديد المستقبل ..مشيرا إلى أن الجناح الروسي يعمل على إعداد برنامج تجاري وثقافي ثري لمعرض إكسبو دبي، سيسمح لملايين الزوار بالتعرف على إنجازات روسيا الحالية في الصناعة والعلوم والتكنولوجيا والثقافة .

من جانبه قال سيرغي تشوبان المهندس المعماري للجناح إن التصميم جاء على هيئة قبتين تخلقان مساحة واحدة حيث يدخل الزائر إلى الداخل ويصعد إلى الطابق العلوي، مشيرا إلى أن الجناح مغطى بخطوط متعددة الألوان لتخلق كل تلك العناصر حركة مستمرة.

وأضاف : كان من المهم أن أظهر في الجناح ليس ما هو ثابت، ولكن ما يتغير لتجسد هذه الحركة اللامتناهية التعايش المنسجم والموحد للأمة الروسية متعددة الجوانب.

ويسمى المعرض الداخلي "معجزات الميكانيكا"، وسيكون قلب الجناح ومركزه الدلالي، وهو عبارة عن تركيب يرمز إلى العمليات التي تنظم حياة الإنسان في المجتمع وتشكل قيما مشتركة يُبنى عليها مستقبل البشرية باعتبار أن الإنسان ظاهرة معقدة ومعجزة حقيقية، وفرصها للتطوير لا حصر لها.

وسيقام أكثر من 50 حدثًا في إطار برنامج أعمال الجناح الروسي في غضون ستة أشهر والموضوعات الرئيسية ستتمحور حول الطاقة، والتكنولوجيا، والتمويل والاستثمار، والعمران، والفضاء، والنقل، والمناخ، والتعليم، وبالطبع الطب والرعاية الصحية.

كما سيعقد في الفترة من 3 حتى 5 ديسمبر 2021، "منتدى روسيا" أحد أهم الأحداث التجارية الرئيسية في الجناح، وهو مؤتمر دولي مخصص للاستثمارات وآفاق التعاون التجاري الدولي مع روسيا، سيشارك فيه رؤساء الشركات الروسية والدولية الكبرى.

وفي الثالث من مارس 2022 سيعقد المنتدى الدولي "Russia Creates"، ليقدم أفضل المشاريع وحالات الصناعة الإبداعية الروسية، وسيشكل حدثا ختاميا كبيرا للأعمال.

ويناقش منتدى المرأة الذي يعقد في 14 يناير 2022 موضوعا بعنوان "العالم الغني والكامل لحياة المرأة" بمشاركة واسعة من رائدات من روسيا ودول العالم، حققن إنجازات ونجاحات في مختلف المجالات بينما يركز البرنامج الثقافي للجناح الروسي على جيل الشباب.

وسيكون " VK Fest" أحد المعالم البارزة في البرنامج الثقافي، الذي يتم تنظيمه بالاشتراك مع أكبر شبكة اجتماعية في روسيا "فكونتاكتي" والذي سيشارك فيه أشهر الفنانين وقادة الرأي الروس وأكثرهم شهرة.

ودون الاستغناء عن الكلاسيكيات الرائعة في نوفمبر، سيتم عرض باليه شانيل لأول مرة في دار الأوبرا بدبي مع راقصة الباليه سفيتلانا زاخاروفا .. كما سيتم تقديم الفن الروسي المعاصر من قبل الفنان التشكيلي والخطاط بوكراس لامباس، الذي سيبدع تركيبًا فنيًا فريدًا، وسيقدم الفنان والنحات داشي نامداكوف مشروعه الجديد كلياً في إكسبو دبي.

أما النشيد الموسيقي الخاص بالجناح الروسي في "إكسبو 2020 دبي" فقد تم عرض مقتطفات منه وهي من تأليف الدي الجي المعروف ليونيد رودينكو.

وسيمثل الرمز الرسمي للجناح الروسي أبطال سلسلة الرسوم المتحركة "Fixies"، التي لا تحظى بشعبية في جميع أنحاء العالم فحسب، بل هي أيضًا تمثل تجسيداً حياً للصناعة الإبداعية في روسيا.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news