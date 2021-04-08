مساهمو مجموعة أغذية يوافقون على توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%

المصدر: مدحت السويفي – دبي

وافق مساهمو مجموعة أغذية (ش.م.ع.)، على توزيع أرباح نقدية بنسبة 16.5%، أي ما يعادل 0.165 درهم لكل سهم، ليصل المبلغ الإجمالي الذي تم توزيعه إلى 118.8 مليون درهم، وذلك خلال اجتماع الشركة السنوي اليوم.

وأشارت الشركة في بيان حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن من بين القرارات الأخرى التي قدمها مجلس الإدارة، وحظيت بموافقة المساهمين؛ تقرير المجلس والمكافآت الخاصة بأعضائه، وتقرير مدققي الحسابات والبيانات المالية للسنة المالية المنصرمة 2020. وعلاوة على ذلك، فقد تم إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات من أي مسؤولية للعام ذاته، واتخاذ قرار بشأن تعيين "ديلويت" بصفة مدققي الحسابات للسنة المالية الحالية 2021.

وكشفت مجموعة أغذية مؤخرًا عن أن صافي إيرادات المجموعة للعام 2020 بلغ 2.06 مليار درهم، لتحقق بذلك نموًا سنوياً قدره 1.1% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الذي سبقه، في حين سجلت المجموعة صافي ربح بقيمة 34.5 مليون درهم. وأظهر التقرير أن أعمال الفئات الاستهلاكية (المياه والمشروبات والأغذية)، أسهمت بما نسبته 55% من إيرادات المجموعة، بينما جاءت النسبة المتبقية وقدرها 45% من فئات الأعمال الزراعية (الدقيق والأعلاف)

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news