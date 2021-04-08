عمومية "الخليج للملاحة" تناقش استمرار النشاط

المصدر: مدحت السويفي - دبي

قالت شركة الخليج للملاحة القابضة إن جمعيتها العمومية ستناقش قرار استمرارية الشركة من عدمه، عملاً بأحكام بقانون الشركات لعام 2015، وذلك خلال اجتماعها الذي سينعقد عن بعد يوم الخميس 29 أبريل 2021.

وأوضحت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه، اليوم الخميس أن جمعيتها العمومية ستناقش كذلك تفويض أعضاء مجلس الإدارة ببحث مدى إمكانية السير في تنفيذ أي فرص استثمارية .

وستناقش قرار مجلس الإدارة بتشكيل لجنة مشتركة شركة "إمباير للملاحة" لبحث كافة الجوانب التشغيلية والمالية والقانونية بعد الحصول على الموافقات المطلوبة من قبل السلطات التنظيمية.

وأشارت الشركة إلى أنه في حالة بلوغ الخسائر المتراكمة نصف رأس مال الشركة توجب على مجلس الإدارة دعوة الجمعية العمومية للنظر في اتخاذ قرار استمرارية مزاولة نشاط الشركة أو حلها.

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