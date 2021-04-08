الربع الأول يسجل 11.7 ألف صفقة عقارية في دبي بـ 25.1 مليار درهم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف تقرير حديث أصدرته منصة «بروبرتي فايندر» العقارية التابعة لـ«مجموعة بروبرتي فايندر»، أن شرائح معينة في القطاع العقاري في دبي، لاتزال تواصل تحطيم أرقام قياسية منذ النصف الثاني من عام 2020، إذ شهد مارس 2021 أعلى التداولات في هذا الإطار.

وأفاد تقرير المنصة التي تحصي التعاملات العقارية على أساس يومي، أن مارس 2021 سجل وحده 4643 صفقة بقيمة إجمالية بلغت نحو 10.93 مليارات درهم، أي بزيادة قدرها 22% مقارنة بفبراير الذي سبقه من حيث الحجم، و47% من حيث القيمة.

الربع الأول

ووفقاً للبيانات، فقد استحوذ الربع الأول من العام الجاري على 11 ألفاً و757 صفقة بلغت قيمتها نحو 25.15 مليار درهم، ليسجل في المحصلة زيادة في التداولات العقارية مقدارها 6% مقارنة بالربع الأخير من عام 2020، وزيادة بنسبة 16% في تداولات العقارات الثانوية، مقابل تراجع مقداره 7% في تعاملات «العقارات على الخريطة» خلال فترة المقارنة نفسها.

كما شهد الربع الأول من عام 2021 زيادة قدرها 15% في إجمالي التداولات، في حين قفزت تعاملات العقارات الثانوية بنسبة 70%، و29% بالنسبة لتداولات العقارات على الخريطة.

توقعات إيجابية

وقالت مديرة الأبحاث والبيانات في «بروبرتي فايندر»، لينيت أباد ساكشيتو، إن الزيادة في عدد التداولات العقارية على الخريطة تجاوزت 30% خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يظهر زيادة كبيرة في معنويات المستثمرين والتوقعات المستقبلية الإيجابية للسوق.

وأضافت: «رأينا المطورين يطلقون مراحل جديدة ضمن مشروعاتهم الحالية، خصوصاً في شريحة (الفلل/‏‏تاون هاوس)، والتي تم بيعها في غضون ساعات»، مؤكدة أن الأفراد والمستخدمين النهائيين والمستثمرين، على حدّ سواء، يعودون إلى الاستثمار مرة أخرى بشكل كبير في مستقبل دبي.

العقارات الثانوية

من جهة أخرى، أظهر التقرير أن إجمالي التداولات العقارية الثانوية/‏‏الجاهزة، استحوذ على 63% خلال مارس 2021، في حين ذهبت النسبة المتبقية والبالغة 37% إلى تداولات «العقارات على الخريطة»، ليسجل بذلك مارس 2021 أكبر عدد من صفقات العقارات الثانوية/‏‏الجاهزة في شهر واحد منذ يونيو 2015.

ومن حيث حجم التداولات، فقد كشف التقرير عن تداول 1713 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 2.91 مليار درهم في السوق «على الخريطة»، في وقت بلغت فيه تداولات السوق الثانوية 2930 عقاراً بقيمة إجمالية بلغت 8.02 مليارات درهم. ومقارنة مع فبراير 2021، فقد ارتفع عدد التعاملات «على الخريطة» في مارس بنسبة 37%، وازدادت التعاملات العقارية الثانوية/‏‏الجاهزة بنسبة 16%.

وبيّن تقرير «بروبرتي فايندر» أن العامل المثير للاهتمام في مارس الماضي، هو أن متوسط قيمة التداولات العقارية «على الخريطة» ارتفع بنسبة 24.6% على أساس شهري، فيما ازدادت للعقارات الثانوية بنسبة 21.5%. بدورها، قفزت القيمة الإجمالية للعقارات على الخريطة عند المقارنة بين مارس 2021 وفبراير الذي سبقه، بنسبة 70%، في حين ارتفعت العقارات الثانوية بنسبة 41%.

مبيعات الشقق والفلل

ولاحظ التقرير أن أعلى نسبة من إجمالي المبيعات في قطاع الفلل/‏‏تاون هاوس في مارس 2021، تمت في «مدينة محمد بن راشد»، مستحوذة على نسبة 11.5%، يليها «دبي هيلز إستيت» (10.1%)، ثم «ند الشبا» (8.2%).

أما بالنسبة للشقق السكنية، فقد سجلت منطقة الخليج التجاري أعلى نسبة من معاملات البيع، مستحوذة على نسبة 10.7%، تليها «دبي مارينا» التي سجلت 9.3%، ثم «قرية جميرا الدائرية» (8%)، في حين سجلت «أبراج بحيرات جميرا» 7.6%، و«نخلة جميرا» 7.2%.

البحث عن «فلل/ ‏تاون هاوس»

أظهرت بيانات «بروبرتي فايندر» أن مجالات الاهتمام بعمليات البحث عن «فلل / ‏‏تاون هاوس» في مارس الماضي، انصبت على مناطق: «دبي هيلز إستيت»، «المرابع العربية»، «نخلة جميرا»، «مدينة محمد بن راشد»، و«داماك هيلز». أما بالنسبة للشقق السكنية خلال الفترة نفسها، فكان الاهتمام منصبّاً على «وسط مدينة دبي»، «نخلة جميرا»، «الخليج التجاري»، و«قرية جميرا الدائرية».

الرهون العقارية

لاحظت «مورتجاج فايندر»، الذراع الاستشارية المستقلة المتخصصة في الرهون العقارية، وهي جزء من «مجموعة بروبرتي فايندر»، زيادة في طلبات الموافقة المسبقة على الرهون العقارية بلغت نسبها 85% في الربع الأول من عام 2021، مقارنة بالربع الأول من عام 2020، كما ارتفع عدد الرهون العقارية المكتملة بنسبة 31% خلال فترة المقارنة نفسها.

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