السعة المقعدية على رحلات الطيران في الإمارات الأعلى منذ بدء «كورونا»

المصدر: أزاد عيشو - دبي

كشفت مؤسسة «أو إيه جي» الدولية، المزوّدة لبيانات المطارات وشركات الطيران، أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات ستشغّل في الإجمال نحو 645 ألف مقعد على الرحلات الجوية، خلال الأسبوع الجاري، الذي بدأ في الخامس من أبريل الجاري، مقابل نحو 640 ألف مقعد في الأسبوع السابق عليه، بنسبة نمو بلغت نحو 0.7%، التي تعتبر الأعلى في السعة المقعدية منذ بدء جائحة «كوفيد-19»، وتقييد الحركة في مطارات الدولة.

الشرق الأوسط

وأظهرت بيانات للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، أن شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط ستشغّل أكثر من 2.3 مليون مقعد خلال الأسبوع الجاري، بنسبة نمو بلغت نحو 0.6%، مقارنة بالأسبوع السابق عليه، لافتة إلى أن السوق الإماراتية تستحوذ على أكثر من 27% من إجمالي حجم السعة الذي تشغله شركات الطيران في المنطقة ككل.

وذكرت المؤسسة أن شركات الطيران العاملة في مطارات دولة الإمارات شغلت 2.3 مليون مقعد مجدول خلال فبراير 2021، مقابل 2.6 مليون مقعد في مارس 2021 ككل، بنسبة نمو وصلت إلى 13%.

وبلغ معدل النمو في السعة المقعدية على الرحلات الجوية نحو 374% خلال الأسبوع الجاري، مقارنة بالأسبوع الذي بدأ من 30 مارس 2020، عندما شغلت شركات الطيران في ذلك الأسبوع نحو 135 ألف مقعد.

السعة عالمياً

عالمياً، تواصل شركات الطيران إضافة وجدولة المزيد من المقاعد ضمن عملياتها التشغيلية، مع تسجيل نمو متواصل منذ ثمانية أسابيع على التوالي، مشيرة إلى تسجيل 63.2 مليون مقعد في الأسبوع الجاري، وهي أعلى نقطة منذ أكثر من عام.

وأوضحت أنه على الرغم من المؤشرات الإيجابية للأسبوع الجاري، فقد تواصل بعض الأسواق إظهار انخفاضات في السعة، لافتة إلى مؤشرات تراجع في السعة المقعدية خلال الفترة الأخيرة، تظهر تحولاً في الفترة المقبلة، مع إضافة شركات الطيران نحو 14 مليون مقعد إضافي لشهر أغسطس المقبل.

وقالت إنه مع ذلك، لاتزال القدرة العالمية عند 40% أقل من مستويات ما قبل جائحة «كوفيد-19»، فيما تكافح سوقان رئيستان هما أوروبا الغربية وأميركا الجنوبية، للحاق بالمناطق الأخرى.

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