"أغذية" تعتزم الاستحواذ على "أطياب"

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أعلنت "مجموعة أغذية" المدرجة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الأربعاء، أن مجلس إدارتها وافق على الاستحواذ الاستراتيجي على حصة الأغلبية في شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي (أطياب)، وهي إحدى الشركات المتخصصة بمجال إنتاج اللحوم والدواجن المجمدة في مصر.

وأشار بيان الشركة للسوق، والذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، أن "أغذية" ستقوم من خلال هذه الصفقة بالاستحواذ على حصة الأغلبية بنسبة 75.02% من شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي.

وتضم محفظة شركة الإسماعيلية للاستثمار الزراعي أربع علامات تجارية هي "أطياب"، و"ميتلاند"، و"شيكيتيتا"، و"فرات"؛ وفقاً لبيان صحافي.

وتوفر الشركة مجموعة واسعة من المنتجات تخدم من خلالها مختلف فئات الجمهور في السوق المصرية.

وتصل القدرة الإنتاجية السنوية للشركة إلى 70 ألف طن تقريباً عبر عدد من المنشآت وخطوط الإنتاج، بما في ذلك مصنع بمساحة 60 ألف متر مربع. وقد حققت الشركة نمواً ملحوظاً في إيراداتها بمعدل سنوي مركب يبلغ 28% تقريباً بين عامي 2016 و2020، مع تحقيق هوامش ربح قوية في عام 2020 بلغت 19% تقريباً قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وفي عام 2020، حققت الشركة صافي إيرادات بلغ 424 مليون درهم، وأرباح بقيمة 79 مليون درهم قبل احتساب الفائدة والضريبة والاستهلاك والإطفاء.

وتمتلك الشركة 11 مركز توزيع في جميع أنحاء مصر، ويعمل لديها أكثر من 2500 موظف.

وتأسست مجموعة أغذية في عام 2004، وهي مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2005، وتعدّ "أغذية" إحدى أبرز الشركات الرائدة في أربعة مجالات رئيسة، هي التمور، المياه، الدقيق، وأعلاف الحيوانات.

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