اقتصادية دبي و«دبي المالي العالمي» يوسعان تحالف «اعرف عميلك»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

وقّعت اقتصادية دبي وسلطة مركز دبي المالي العالمي اتفاقية تعاون، لتوحيد الجهود، وتوسيع تحالف منصة تبادل بيانات المتعاملين «اعرف عميلك» المعتمدة على تقنيات الـ«بلوك تشين» في دولة الإمارات، لتكون منصة وطنية موحدة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة.

وأفادت اقتصادية دبي في بيان أمس، بأن المنصة ستسهم في تسهيل عمليات نقل وتبادل البيانات بشكل أسرع وأكثر أماناً وانسيابية للمتعاملين مستخدمي الخدمات الرقمية، كما ستسمح بمشاركة البيانات التي تم التحقق منها بين سلطات التراخيص والمؤسسات المالية من خلال التقنيات المتقدمة.

وتضم قائمة أعضاء التحالف المؤسسين كلاً من اقتصادية دبي، ومركز دبي المالي العالمي، وبنك الإمارات دبي الوطني، ومصرف الإمارات الإسلامي، وبنك دبي التجاري، وبنك «إتش إس بي سي»، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك رأس الخيمة الوطني، وبنك المشرق، حيث دخلت المرحلة الأولى من المنصة حيز التنفيذ في عام 2020، وانضم إليها المزيد من الجهات منذ إطلاقها، موفرة بذلك ما يقرب من 50% من سجلات «اعرف عميلك» الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال مدير عام دائرة الشؤون القانونية لحكومة دبي، الدكتور لؤي محمد خلفان بالهول: «تفخر دائرة الشؤون القانونية بأن تكون أحد الشركاء الاستراتيجيين الرئيسين لاقتصادية دبي في هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المنطقة، حيث قدمت الدائرة، وتستمر في تقديم الدعم القانوني لتوحيد الجهود بين اقتصادية دبي ومركز دبي المالي العالمي، وتشكيل تحالف منصة (اعرف عميلك) لـ(البلوك تشين) في الدولة».

من جانبه، قال المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي في اقتصادية دبي، عبدالله حسن، إن «اقتصادية دبي تركز على تعزيز الاقتصاد الرقمي، حيث يعد إطلاق منصة (اعرف عميلك) المعتمدة على تقنيات الـ(بلوك تشين) في دولة الإمارات، بالشراكة مع شركائنا من البنوك الرئيسة، شهادة على طموحاتنا لتحويل دبي إلى وجهة استثمارية عالمية». بدورها، قالت نائب الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، علياء الزرعوني: «يسعدنا التعاون مع اقتصادية دبي لمشاركة أفضل الممارسات حتى نتمكن بشكل جماعي من النهوض بالاقتصاد الرقمي لدبي».

وأضافت: «سيسهّل تطبيق الحلول الخاصة بـ(اعرف عميلك) على الشركات الجديدة، فتح حسابات بسهولة عند إنشاء عمليات في الإمارات».

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