«تعاونية الاتحاد» تطلق مركزاً تقنياً لدعم التجارة الإلكترونية

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

قال الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، إن التعاونية أطلقت أخيراً مركزاً للدعم التقني، يضم عدداً من المختصين في قطاع الأنظمة والحلول التقنية، بهدف التوسع في عمليات البحث والتطوير في قطاع التجارة الإلكترونية، والذي تعتزم التعاونية تنفيذ خطط نمو وتوسع كبيرة فيه خلال الفترة المقبلة.

وأضاف الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» على هامش تصريحات صحافية للتعاونية، أمس، أن المركز يعمل حالياً بشكل تجريبي، تمهيداً لتدشينه رسمياً لها خلال الفترة المقبلة. وكشف أن التعاونية تعمل على تنفيذ خطط توسعات جديدة، تستهدف زيادة عدد منافذها لتجارة التجزئة في أسواق دبي من 20 منفذاً حالياً لتصل إلى 23 منفذاً قبل نهاية العام الجاري.

وأشار الفلاسي إلى أن خطط التوسع الجديدة بالمنافذ تلبي زيادة الطلب في قطاع تجارة التجزئة والنمو السكاني بمختلف أنحاء دبي، مبيناً أنه تم اختيار عدد من المناطق لإنجاز التوسع بالمنافذ الجديدة، تشمل «البرشاء جنوب»، و«شارع حصة»، و«جميرا الأولى».

وأوضح أن المنصة الإلكترونية للتعاونية تم إشراكها في عروض التخفيضات الرمضانية الأخيرة، بنسب تنزيلات تراوح بين 25% و75%.

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