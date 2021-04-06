سياحة أبوظبي تصدر تعميماً جديداً بشأن تقديم الطعام في رمضان

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

سمحت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي للمنشآت السياحية والفندقية في الإمارة بتوفير خدمة تقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، من دون تركيب الستائر أو تغطية الوجهات.

وأصدرت دائرة الثقافة والسياحة تعديلاً على التعميم، الذي أصدرته أمس، بشأن تقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، والذي كان يلزم المنشآت بتركيب الستائر أو تغطية الوجهات شرطاً لتقديم الطعام خلال فترات الصيام في رمضان.

وقالت الدائرة في تعميم جديد، أصدرته اليوم، إنه تم تعديل التعميم ليتماشى مع الممارسات المعتادة بهذا الخصوص لدى المنشآت السياحية والفندقية.

ولفتت في التعديل إلى أنه يُسمح للمنشآت السياحية والفندقية بتوفير خدمة تقديم الطعام كالمعتاد خلال شهر رمضان، من دون تركيب الستائر او تغطية الوجهات.

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