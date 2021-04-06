محمد بن راشد: محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم

المصدر: متابعة موقع الإمارات اليوم

قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، إن دولة الإمارات دخلت محطة تاريخية اليوم، بعد جهد 10 أعوام، بأول ميغاوات من أول محطة نووية عربية تدخل الشبكة الكهربائية، وذلك وفقا لما جاء في تغريدة نشرها سموه في حسابه على "تويتر" جاء فيها: "محطة تاريخية دخلتها دولة الامارات اليوم.. جهد 10 أعوام.. و 2000 مهندس وشاب إماراتي.. و80 شريك دولي.. ورؤية قائد أدخل الإمارات مرحلة تنموية غير مسبوقة.. أول ميجاوات من أول محطة نووية عربية يدخل شبكتنا الكهربائية.. مبروك شعب الامارات.. مبروك لأخي محمد بن زايد.

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