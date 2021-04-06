اقتصادية دبي تُغلق 11 محلاً وتخالف 252 منشأة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، خلال مارس الماضي، 11 محلاً، فيما خالف 252 منشأة تجارية، والتنبيه على 61 محلاً، لعدم الالتزام بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس «كوفيد-19»، مثل لبس الكمامات، والتباعد الجسدي، وذلك في مختلف مناطق الأسواق المفتوحة، والمراكز التجارية في دبي.

وقال مدير إدارة الرقابة التجارية، عبدالعزيز التناك، إن مفتشي اقتصادية دبي كثفوا عمليات التفتيش، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن عدد المحال المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية، بلغ 16 ألفاً و475 محلاً في جميع أنحاء الإمارة.

وأضاف أن محال الإلكترونيات، والمطاعم، ومحال التجارة العامة، كانت أبرز الأنشطة التجارية للمحال المخالفة، لاسيما في مناطق: «نايف»، «الضغاية»، و«المرر».

وأكد التناك أن نسبة التزام المنشآت بالتدابير الاحترازية، للحد من انتشار فيروس «كورونا» بلغت 98.1%، مشدداً على أن فرق الرقابة في اقتصادية دبي ستستمر في تنفيذ جولاتها، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها، أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ولفت إلى أن اقتصادية دبي، توجه التجار بالالتزام بالتدابير الاحترازية كلبس الكمامات والقفازات، وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي، كما تدعو مختلف فئات الجمهور الى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية.

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