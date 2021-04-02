«دبي للذهب والسلع»: 209% نمواً في العقود الآجلة للفضة خلال 3 أشهر

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت بورصة دبي للذهب والسلع، أمس أنها سجلت معدل اهتمام شهري مفتوحاً بلغ 191 ألفاً و974 عقداً، خلال مارس الماضي، حيث شهدت المعادن الثمينة مجدداً أقوى أداء بين منتجات البورصة، وحققت العقود الآجلة للفضة نمواً في حجم تداولاتها بنسبة 209%، منذ بداية العام الجاري حتى نهاية مارس 2021، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وإضافة إلى ذلك، سجلت العقود الفورية للذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في بورصة دبي للذهب والسلع نمواً في معدل حجم التداول اليومي بنسبة 151% على أساس سنوي في مارس.

وقال الرئيس التنفيذي لبورصة دبي للذهب والسلع، ليس ميل، في بيان: «شهدنا خلال الربع الأول من عام 2021 إقبالاً قوياً على العقود الآجلة للفضة، ويعود ذلك بشكل رئيس إلى رغبة المشاركين في السوق بالتحوّط ضد المخاطر، وامتلاك الأصول الآمنة المعروفة مثل الفضة والذهب».

وأضاف: «لاحظنا أيضاً اهتماماً متزايداً بالمنتجات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال الأداء القوي للعقود الفورية للذهب المتوافقة مع الشريعة الإسلامية خلال مارس»، مشيراً إلى دراسة الفرص المتاحة لتوسيع محفظة البورصة من منتجات المعادن، من خلال إطلاق المزيد من العقود المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، مثل العقود الآجلة للفضة، وفقاً لظروف السوق وآراء وملاحظات أعضاء البورصة والمشاركين في السوق.

يشار إلى أن بورصة دبي للذهب والسلع احتفلت الشهر الماضي بيوم المرأة العالمي، من خلال المشاركة في مبادرة «قرع الجرس للمساواة بين الجنسين» بصفتها أحد الموقعين على مبادئ تمكين المرأة «WEP».

وبذلك انضمت «دبي للذهب والسلع» إلى أكثر من 86 بورصة من مختلف أنحاء العالم للاحتفال السنوي السابع بالمبادرة.

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