"شروق" تطلق حزمة فعاليات ترفيهية خلال عطلة الربيع

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أطلقت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) حزمة من الفعاليات الترفيهية للأطفال والعائلات في أربع من وجهاتها العائلية وهي، "القصباء"، و"واجهة المجاز المائية"، و"شاطئ خورفكان"، و"حدائق المنتزه"، خلال عطلة الربيع، حيث تستمر خلال الفترة بين 1 - 10 أبريل الجاري.

وتشمل الفعاليات ورش عمل وأنشطة إبداعية تهدف إلى تحفيز خيال الأطفال وتعزيز قدراتهم البدنية والعقلية، حيث حرصت الهيئة على الالتزام التام بكافة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها دولة الإمارات العربية المتحدة للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، لضمان أمنهم وسلامتهم.

وأكدت الهيئة أنه يتم التأكيد على جميع الخطوات الوقائية المتبعة في الوجهات الأربع من خلال اللافتات، وطواقم المراقبة المكلفة بالإشراف على حركة الزوار، بالإضافة إلى وضع الملصقات المخصصة للالتزام بقواعد التباعد الجسدي، وارتداء أقنعة الوجه في جميع الأوقات، مشيرة إلى توفير معقمات اليدين في كافة المرافق التي تشمل المطاعم والمقاهي والطاولات المخصصة لتناول الطعام ومناطق اللعب.

وأوضحت أنها تعاونت مع مجموعة من الشركاء لتصميم الورش الإبداعية، والمسابقات، والأنشطة العملية في جميع وجهاتها الترفيهية، لإثراء التجربة التعليمية للأطفال.

"القصباء"

تضم الفعاليات التي تقدم في القصباء ورشتي عمل تفاعليتين، بين الساعة 6:30 -7:30 مساء بالشراكة مع "فن روبوتكس"، وهي مخصصة للأطفال من الفئة العمرية 6 – 9 أعوام و10 – 15 عاماً بهدف تعزيز قدرات الأطفال في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات "ستيم".

وتعاونت (شروق) مع "إنغلف آرت" لاستشارات الفنون بهدف تنمية المواهب والقدرات الإبداعية للأطفال من الفئة العمرية (+6) أعوام، من خلال أربع ورش فنية تشمل 10 جلسات تنظم بين الساعة 5:00 - 7:00 مساءً، يومياً وهي ورشة "رسم الزهور على القوارير"، و"التطريز اليدوي على أقنعة الوجه"، و"صناديق الربيع المزهرة"، و"فنون صناعة الزهور الثلاثية الأبعاد".

كما توفر الفعاليات للأطفال والعائلات فرصة التعرف على تاريخ حبوب الكاكاو، وتجربة صنع الشوكولاتة وطرق تزيين الأعمال المصنوعة من الشوكولاتة في ورشة "المسارات بطعم الشوكولاتة" على مدى ساعتين، من الساعة 5:00 وحتى 7:00 مساءً، بالإضافة إلى تعلم أسرار البيتزا الإيطالية التقليدية من الساعة 5:00 حتى 7:00 مساءً في مطعم "مانجياري" الإيطالي في القصباء، ضمن ورشة تفاعلية لعمل البيتزا لكافة الفئات العمرية.

ولعشاق السيارات القديمة، سيتم عرض مجموعة من السيارات الكلاسيكية في الثالث من أبريل (غداً السبت) من الساعة 4:00 حتى 7:00 مساءً بالتعاون مع "نادي الشارقة للسيارات القديمة"، في حين تقدم مجموعة "اتصالات" باقة من الهدايا والعروض الخاصة والأنشطة العملية للأطفال من الساعة 5:00 حتى 10:00 مساءً على منصتها الترويجية.



"واجهة المجاز المائية"

وفي "واجهة المجاز المائية"، إحدى أبرز الوجهات الترفيهية والعائلية في الشارقة، يستمتع الأطفال بالمشاركة في باقة متنوعة من الألعاب القائمة على المهارات، والمنافسات، للفوز بجوائز متنوعة من الساعة 4:00 – 11:00 مساءً.



"حدائق المنتزه"

تقدم "حدائق المنتزه" تجربة تسوق فريدة للعائلات من خلال استضافة فعاليات "سوق الربيع" الذي يعرض منتجات متنوعة تشمل المجوهرات والسجاد والصابون المصنوع يدوياً وقطع الديكور المنزلي والإكسسوارات وإطارات الصور والشموع ونباتات الزينة، إلى جانب مجموعة من عربات الطعام التي تقدم قائمة متنوعة من المأكولات.



"شاطئ خورفكان"

ويستضيف "شاطئ خورفكان" موكباً من الفنانين الذين سيتجولون في أرجاء الوجهة بعد ارتدائهم لأزياء الورود والأزهار، فيما تقيم منطقة ألعاب الأطفال (صدف) العديد من ورش العمل للصغار من الساعة 5:00 إلى 8:00 من مساء كل سبت، كما يمكن للمشاركين في ورشة "فن القهوة وأوراق الشاي"، التي تبدأ في الساعة 5:00 مساءً، تصميم شخصيات كرتونية وابتكار شخصيات أخرى باستخدام حبوب البن وأوراق الشاي.

وقال أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق): "تماشياً مع التزامها بتقديم تجارب ذات جودة عالية لجميع الزوار والسياح والمقيمين في إمارة الشارقة ودولة الإمارات، تحرص (شروق) على تنظيم سلسلة من الأنشطة الترفيهية خلال عطلة الربيع للأطفال والعائلات في بيئة آمنة، تضمن سلامة الجميع".

وطمأن القصير الجمهور بأن (شروق) تضع المحافظة على الصحة العامة خلال تنظيم هذه الفعاليات في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى الالتزام بعمليات التعقيم الشامل يومياً وبأعلى معايير النظافة، مع تخصيص فرق عمل لضمان تنفيذ تدابير الوقاية والسلامة في جميع الوجهات، فضلاً عن تعقيم كافة مرافق الأطفال ومناطق اللعب مرة واحدة في كل ساعة.

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