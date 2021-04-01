خدمات مالية.. «klip» محفظة مالية لا تحتاج إلى حساب مصرفي

المصدر: إعداد: أزاد عيشو

محفظة «klip» الرقمية، هي نتاج شراكة بين 16 مصرفاً وطنياً، وتتم إدارته وتشغيله من قبل «المحفظة الرقمية للإمارات» التي تخضع لإشراف المصرف المركزي في الإمارات، وهي منصة دفع فريدة ومترابطة وتتسم بمستويات عالية من الكفاءة والتكامل، ويمكن استخدامها بسهولة دون الحاجة إلى فتح أو امتلاك حساب مصرفي، أو إيداع مبالغ مالية أو نقل البيانات المالية الشخصية.

وبالنسبة للأفراد فإن «klip» ليست كأيّ محفظة رقمية عادية، بل هي بديل عملي حقيقي للنقود الورقية. ولا داعي لربطها بحساب مصرفي أو بطاقة ائتمان أو بطاقة تعبئة رصيد. وفي الواقع هذه المحفظة الرقمية لا تحتاج إلى وجود حساب مصرفي على الإطلاق، وستكون الأموال في حوزة الأفراد على هاتفهم الذكي.

ويمكنكم الدفع عند شراء المنتجات من المحال التجارية أو عبر الإنترنت، بالنسبة للمدفوعات، تعمل المحفظة بطرق عدة، شأنها شأن بطاقة السحب، إلا أن الأموال تُحوَّل إلى المتلقي أو المستفيد على الفور. لكن يمكن استخدام المحفظة أيضاً في ادخار الأموال وتحويلها إلى الآخرين. سيتم قبول «klip» لدى مجموعة واسعة من المحال، وكذلك المتاجر الإلكترونية في دولة الإمارات.

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