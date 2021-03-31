27 % ارتفاعاً في زواج المواطنين بدبي.. وتراجع الطلاق

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن عدد عقود الزواج المسجّلة في إمارة دبي، خلال شهرَيْ يناير وفبراير الماضيين، بلغ 1092 عقداً، مقابل 827 عقداً، خلال الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة نمو بلغت نحو 32%. وأظهر تقرير للمركز، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، ارتفاع عقود الزواج بين المواطنين، خلال الشهرين الماضيين، بنسبة بلغت نحو 27%، مقابل الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما سجّلت حالات الطلاق تراجعاً بنسبة بلغت نحو 12.3%.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن محاكم دبي، بلغ عدد عقود الزواج لزوج وزوجة إماراتيين 245 عقداً (22.4%)، من إجمالي العقود المسجّلة، خلال يناير وفبراير الماضيين، أما بالنسبة لإجمالي عقود الزواج للزوج الإماراتي المتزوج بغير إماراتية (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، فبلغ 160 عقداً بنسبة 14.7%.

وبخصوص عقود الزواج (غير إماراتي وغير إماراتية)، فقد بلغت 687 عقداً، شكلت نحو 62.9% من إجمالي العقود المسجّلة.

وبحسب البيانات، فقد تم تسجيل 256 واقعة طلاق، خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 364 واقعة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بنسبة تراجع بلغت نحو 29.6%.

وبلغ عدد حالات الطلاق بين المواطنين 57 حالة، بنسبة 22.3% من الإجمالي، فيما وصل عدد حالات الطلاق للمواطن المتزوج بغير مواطنة (تشمل حالات الإماراتية المتزوجة بغير إماراتي)، 28 واقعة طلاق، بنسبة 10.9% من الإجمالي.

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