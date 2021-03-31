«طيران الإمارات» تستأنف الرحلات إلى أورلاندو

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «شركة طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمتها إلى أورلاندو اعتباراً من الثاني من يونيو 2021، وبمعدل أربع رحلات في الأسبوع.

وأفادت في بيان أمس، بأن هذا الإعلان يأتي في إطار خططها لتوسيع شبكة خطوطها في الولايات المتحدة، وتزويد المتعاملين بمزيد من خيارات السفر إلى تلك الدولة عبر دبي.

ومع إضافة أورلاندو، فإن «طيران الإمارات» ستوفر أكثر من 60 رحلة أسبوعياً من 11 وجهة في الولايات المتحدة وإليها، بما فيها: بوسطن، نيويورك جيه إف كيه، لوس أنجلوس، شيكاغو، واشنطن العاصمة، سياتل، دالاس، هيوستن، سان فرانسيسكو، ونيوارك (في يونيو)، ما يؤكد مجدداً التزام الناقلة القوي نحو تلك السوق المتنامية، وتوفير رحلات ربط مريحة عبر دبي للمسافرين من وإلى الشرق الأوسط وغرب آسيا وإفريقيا.

وأوضحت أنه يمكن لمتعاملي «طيران الإمارات» أيضاً مواصلة سفرهم بسهولة وسلاسة إلى مدن أميركية أخرى، من خلال اتفاقات الرمز المشترك مع شركتي «جيت بلو» و«ألاسكا إيرلاينز».

ولفتت «طيران الإمارات» إلى أن خدمة أورلاندو ستعمل بمعدل أربع رحلات أسبوعياً بطائرات «بوينغ 777-200LR» بتقسيم الدرجتين: 38 مقعداً يتحول إلى سرير مستوٍ في درجة رجال الأعمال، و264 مقعداً في الدرجة السياحية.

واعتباراً من الثاني يونيو 2021، ستغادر الرحلة «ئي كيه 219» مطار دبي الدولي في الساعة 8:55 صباحاً، وتصل إلى أورلاندو في الساعة 4:30 عصراً. أما رحلة العودة «ئي كيه 220»، فتقلع من أورلاندو في الساعة 9:00 ليلاً وتصل إلى دبي في الساعة 7:10 مساء اليوم التالي، بالتوقيت المحلي لكل من دبي وأورلاندو.

مع إضافة أورلاندو، توفر الناقلة 60 رحلة أسبوعياً من 11 وجهة في الولايات المتحدة وإليها.

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