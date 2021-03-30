«فلاي دبي» تدشّن رحلاتها المباشرة إلى ألبانيا

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشنت شركة «فلاي دبي» أمس، رحلاتها إلى العاصمة الألبانية، تيرانا، إيذاناً ببدء خدماتها المباشرة من دبي، مشيرة إلى أنه تم الترحيب بالطائرة لدى وصولها برشاشات المياه الاحتفالية وممثلين عن المطار وبعض المسؤولين.

وأوضحت الناقلة في بيان، أنها ستخدم الوجهة الجديدة برحلتين أسبوعياً، يومي الخميس والأحد، من المبنى (رقم 3) في مطار دبي الدولي إلى مطار تيرانا، لافتة إلى أنه مع بدء الخدمة الجديدة، تصبح «فلاي دبي» أول شركة طيران توفر رحلات مباشرة من دولة الإمارات إلى ألبانيا.

وبيّنت أن أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً، من دبي، تبدأ من 8000 درهم، فيما تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 2000 درهم، بينما تبدأ أسعار درجة الأعمال ذهاباً وإياباً من تيرانا إلى دبي من 1800 يورو، في حين تبدأ أسعار الدرجة السياحية من 420 يورو.

وأضافت «فلاي دبي» أن الرحلات على الوجهة الجديدة، ستكون ضمن رحلات الرمز المشترك مع شركة طيران الإمارات، ما يوفر للمسافرين رحلات ربط أكثر سلاسة عبر مطار دبي باعتباره مركزاً عالمياً للطيران إلى 155 وجهة بين كل من شبكتي «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، بما في ذلك أستراليا والصين والمحيط الهندي واليابان وجنوب آسيا والولايات المتحدة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة «فلاي دبي»، غيث الغيث: «يسعدنا أن نكون أول شركة طيران في الإمارات تسير رحلات مباشرة بين دبي وتيرانا، ونأمل أن تدعم هذه الخطوط الجوية المباشرة التجارة والسياحة بين البلدين في المستقبل مع بدء تخفيف قيود السفر»، مضيفاً: «نتطلع إلى تزايد الطلب وزيادة وتيرة رحلاتنا إلى هذة الوجهة».

من جهته، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في مطار تيرانا الدولي، فولكر وندفير: «يسعدنا ربط دولتين تتمتعان بإمكانات كبيرة للنمو في قطاعي الاقتصاد والسياحة».

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