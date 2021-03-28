عمومية "دو" تقرّ توزيع أرباح عن النصف الثاني من 2020

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

وافقت الجمعية العمومية السنوية لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" على مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح بواقع 15 فلساً للسهم الواحد عن النصف الثاني من 2020.

وكشفت الشركة، في بيان لسوق دبي المالي اليوم، أنه بذلك يصل إجمالي الأرباح الموزعة للسهم عن عام 2020 إلى 28 فلساً للسهم الواحد وبنسبة 28% من القيمة الاسمية للسهم.

وأشارت الشركة، في البيان الذي حصلت "الإمارات اليوم" على نسخة منه، إلى أن الجمعية العمومية التي عقدت اجتماعها ظهر الخميس الماضي عن بعد إلكترونياً صدقت على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المنتهية بتاريخ 31 ديسمبر 2020، كما صدقت على تقرير مدققي الحسابات عن تلك السنة، وصدقت على ميزانية الشركة وحساب عن السنة المالية المنتهية.

وأوضحت الشركة، في بيانها، أن الجمعية العمومية أقرت إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة وإبراء ذمة مدققي الحسابات عن السنة المالية المنتهية.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news