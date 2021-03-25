انخفاض الرقم القياسي لأسعار منتج «الصناعة التحويلية» في دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أفاد مركز دبي للإحصاء بأن الرقم القياسي العام لأسعار المنتج لقطاع الصناعة التحويلية، سجل انخفاضاً مقداره 2.17%، خلال الربع الرابع من العام الماضي، مقارنة بالربع ذاته من عام 2019.

وأوضح المركز في تقرير، أمس، أن هذا الانخفاض يرجع إلى هبوط أسعار كل من المنتجات النفطية المكررة بنسبة 23.53%، ومنتجات المطاط واللدائن بنسبة 9.66%، والجلد والمنتجات ذات الصلة بنسبة 5.22%، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بنسبة 4.66%، والمنتجات الصيدلانية الأساسية ومستحضراتها بنسبة 3.83%، والمركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة بنسبة 3.11%، والآلات والمعدات غير المصنّفة في موضع آخر بنسبة 2.83%، والمنسوجات بنسبة 0.99%، ومنتجات المعادن المشكّلة، عدا الماكينات والمعدات، بنسبة 0.95%، ومنتجات التبغ بنسبة 0.85%، وإصلاح وتركيب الآلات والمعدات بنسبة 0.55%، والمعدات الكهربائية بنسبة 0.42%، والأثاث بنسبة 0.26%.

في المقابل، بيّن التقرير أن بعض الصناعات سجلت ارتفاعاً في أسعارها، خلال الربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع نفسه من عام 2019، حيث ارتفعت أسعار كل من الصناعات التحويلية الأخرى بنسبة 24.36%، والطباعة واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة بنسبة 11.97%، والكيماويات والمنتجات الكيميائية بنسبة 9.47%، والورق ومنتجات الورق بنسبة 2.03%، والفلزات القاعدية بنسبة 1.66%، والمشروبات بنسبة 1.12%، والمنتجات الغذائية بنسبة 0.85%.

وحافظت أسعار الملبوسات والخشب ومنتجات الخشب والفلين، عدا الأثاث ومعدات النقل الأخرى، على استقرارها للربع الرابع من عام 2020، مقارنة بالربع المناظر من عام 2019.

- أسعار منتجات المعادن المشكّلة عدا الماكينات والمعدات انخفضت 0.95%.

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