5 ملايين هجمة إلكترونية في الإمارات خلال شهرين

المصدر: أحمد الشربيني - دبي

أفادت شركة «كاسبرسكي» لحلول الأمن الإلكتروني بأنها رصدت خمسة ملايين هجمة إلكترونية من نوعية يطلق عليها «تخمين كلمات السر»، حاولت استهداف الأسواق الإماراتية خلال شهري يناير وفبراير من العام الجاري.

وأوضح رئيس فريق الخبراء التقنيين لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا في «كاسبرسكي»، عماد الحفار، خلال مؤتمر صحافي عقدته الشركة عن بعد أمس، أن هجمات «تخمين كلمات السر» تعتمد على استخدام مبدأ التجربة والخطأ لتخمين معلومات تسجيل الدخول للحصول على معلومات المستخدمين، وبيعها عبر الشبكة المظلمة للإنترنت.

وأضاف الحفار خلال عرض أبرز نتائج بيانات الهجمات الإلكترونية في المنطقة، أن عدداً من دول المنطقة شهد العام الماضي هجمات من تلك النوعية، منها 15.8 مليون هجمة في الإمارات، و41.7 مليون هجمة على مصر، و22.5 مليون هجمة في السعودية، و11.1 مليون هجمة في الكويت.

وأشار إلى أن الشركة رصدت منذ بداية العام الجاري توجهاً حديثاً في القرصنة الإلكترونية عبر استخدام مواقع مزيفة لبيع لقاحات وهمية ضد فيروس «كوفيد-19» على مستوى العالم، في محاولة لاختراق حسابات المتعاملين.

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