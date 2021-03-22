مساهمو شركة سوق دبي المالي يوافقون على البيانات المالية لسنة 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أقرت الجمعية العمومية لشركة سوق دبي المالي في اجتماعها اليوم، ميزانية الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

وصادق المساهمون على كل من تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وتقرير مدقق الحسابات الخارجي، وتقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية.

وتم عقد الاجتماع عبر وسائل الاتصال الالكتروني لتمكين المساهمين من المشاركة في أعمال الجمعية العمومية والتصويت على قراراتها عن بُعد دون حضور شخصي عملاً بالتوجيهات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع في هذا الشأن والتزاماً بالإجراءات الاحترازية المتصلة باحتواء فيروس "كورونا".

كما تم خلال الاجتماع تعيين شركة "برايس ووترهاوس كوبرز" لتدقيق حسابات السنة المالية 2021 وتحديد أتعابها، وكذلك إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدقق الحسابات الخارجي عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.

ووافق المساهمون على تعيين مُمثِليِن عن المساهمين وتحديد أتعابهما وفقاً لمتطلبات البند (4) من المادة رقم (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر بموجب قرار رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع رقم (3/ر.م) لسنة 2020.

وأقر المساهمون تعيين أعضاء هيئة الفتوى والرقابة الشرعية للعام 2021.

ووفق تقرير هيئة الفتوى والرقابة الشرعية، فقد تم حساب زكاة الأسهم للعام 2020 وفقاً لطريقة صافي الموجودات الزكوية بواقع 8.18 درهم لكل ألف سهم.



ودعت الهيئة حائزي الأسهم بغرض الاقتناء إلى إخراج الزكاة المستحقة عن ملكياتهم وفقاً لذلك.

كما قامت الهيئة بحصر الدخل غير المتوافق مع الشريعة ضمن عمليات الشركة خلال العام 2020، حيث وصل إجمالي هذا الدخل إلى 31 مليون درهم، بما في ذلك ما تستحقه الشركة من دخل مماثل يخص بورصة ناسداك دبي.

يشار إلى أن صافي ربح شركة سوق دبي المالي، للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر من العام 2020 ارتفع بنسبة 14% إلى 137.9 مليون درهم مقابل 120.6 مليون درهم في العام 2019.

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