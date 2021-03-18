اقتصاية دبي تغلق مطعماً في جميرا لم يلتزم بالتدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أغلق قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بالتعاون مع بلدية دبي، مطعماً في منطقة جميرا لم يلتزم بالتدابير الاحترازية الخاصة بالحد من انتشار فيروس "كورونا"، كلبس الكمامات والتباعد الجسدي واقامة احتفالات بشكل مخالف للإجراءات.

وأكدت اقتصادية دبي في بيان، أنها ستواصل جولاتها بالتعاون مع مختلف الشركاء، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين.

ودعت التجار إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية مثل لبس الكمامات والقفازات وتطبيق مبادئ التباعد الجسدي.

كما دعت مختلف فئات الجمهور إلى الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية مخالفة للتدابير الاحترازية عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو بالاتصال على الرقم: (600545555) أو عبر الموقع الالكتروني consumerrights.ae



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