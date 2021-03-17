11.5 ألف مبنى تحت الإنشاء في دبي بنهاية 2020

المصدر: أزاد عيشو - دبي

أظهرت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني التي لاتزال تحت الإنشاء في الإمارة بلغ 11.5 ألف مبنى بنهاية العام الماضي.

ووفقاً للبيانات، التي حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منها، تم إصدار 20.1 ألف تصريح بناء خلال عام 2020، منها 1684 تصريح بناء جديداً، و18.4 ألف تصريح إضافات وتعديلات.

وتفصيلاً، كشفت بيانات نشرها مركز دبي للإحصاء، صادرة عن بلدية دبي، أن إجمالي عدد المباني التي لاتزال تحت الإنشاء في إمارة دبي بلغ 11 ألفاً و519 مبنى بنهاية عام 2020، مقابل 12 ألفاً و725 مبنى بنهاية عام ٢٠١٩.

وتشمل هذه الأرقام المباني تحت الإنشاء التي لايزال العمل بها جارياً في المناطق الخاضعة لبلدية دبي فقط.

وبحسب البيانات، حلّت الفلل الخاصة في المركز الأول من حيث نوع المباني التي لاتزال تحت الإنشاء بنهاية العام الماضي، مسجلة 5165 مبنى، لتستحوذ على 44.8% من إجمالي عدد المباني.

وجاءت الفلل الاستثمارية في المركز الثاني مسجلة 3732 مبنى بنسبة بلغت نحو 32.4%، فيما بلغ عدد المباني متعددة الطوابق 1309 مبنى بنسبة بلغت نحو 11.3% من إجمالي العدد.

واستحوذت الفلل الاستثمارية والخاصة معاً على نسبة بلغت نحو 77% من المباني تحت الإنشاء، بنهاية العام الماضي مسجلة 8897 مبنى.

ووصل عدد المباني العامة التي لايزال العمل جارياً بها 816 مبنى، بلغت حصتها نحو 7% من الإجمالي، فيما بلغ عدد المباني الصناعية 497 مبنى بنسبة نحو 4.3% من إجمالي المباني تحت الإنشاء بنهاية عام 2020.

إلى ذلك، أظهرت البيانات أنه تم إصدار ما مجموعه 20 ألفاً و162 تصريح بناء خلال العام الماضي، منها 1684 تصريح بناء جديداً، و18 ألفاً و478 تصريح إضافات وتعديلات.

وبلغ عدد تصاريح البناء الجديدة للفلل الخاصة 1317 تصريحاً، إلى جانب 8123 تصريح إضافات وتعديلات، مقابل 120 تصريح بناء جديداً للفل الاستثمارية، و1094 تصريح إضافات وتعديلات، بينما بلغ عدد تصاريح البناء الجديدة للمباني الصناعية 36 تصريحاً، مقابل 1534 تصريح إضافات وتعديلات.

وبلغ عدد تصاريح البناء الجديدة للمباني العامة، خلال العام الماضي، 109 تصاريح و2537 تصريح إضافات وتعديلات، مقابل 102 تصريح بناء جديد للمباني متعددة الطوابق، و5190 تصريح إضافات وتعديلات.

الفلل الاستثمارية والخاصة استحوذتا معاً على 77% من إجمالي المباني تحت الإنشاء.

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