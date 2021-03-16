235 مليون درهم صافي أرباح «مجموعة يلا» في 2020

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت مجموعة «يلا المحدودة»، التي تتخذ من دولة الإمارات مقراً لها، والمدرجة في بورصة نيويورك، أمس، عن نتائجها المالية غير المدققة للعام المالي 2020، محققة أرباحاً صافية بلغت 235 مليون درهم، قبل احتساب نفقات تعويض الموظفين على أساس السهم، وبنسبة نمو بلغت 121.3% عن عام 2019، فيما سجلت إيرادات بلغت 495.4 مليون درهم بزيادة تقدر بـ112.6%.

وأفادت المجموعة، المتخصصة في توفير تطبيقات المحادثات الصوتية، والتواصل الاجتماعي والترفيهي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بأن إيرادات الربع الأخير من العام الماضي جاءت متخطية كل التوقعات، لتحقق نمواً بنسبة 150.9% على أساس سنوي، لتصل إلى 177.3 مليون درهم.

وأوضحت، في بيان أمس، أن صافي الربح غير المطابق للمبادئة المقبولة عموماً، وصل إلى 85.5 مليون درهم، بنسبة نمو بلغت 181.6%، في حين ظل صافي هامش الربح غير المطابق لمبادئ المحاسبة المقبولة عموماً مرتفعاً بنسبة 48.5%، في حين ارتفع متوسط عدد المستخدمين النشطين لتطبيقاتها شهرياً بنسبة 295.4%، من 4.2 ملايين مستخدم في الربع الرابع من عام 2019، إلى 16.4 مليون مستخدم بنهاية الربع الأخير من العام الماضي.

وقال رئيس مجلس إدارة مجموعة «يلا المحدودة»، يانغ تاو، إن «الإنجاز لم يكن ليتحقق لولا الدعم اللامحدود، الذي حظينا به من حكومة دولة الإمارات والبيئة الاستثمارية الناضجة التي وفرتها لنا، إضافة إلى تميز أعمالنا وجهودنا الحثيثة ومثابرتنا المستمرة».

وأضاف أنه «على صعيد العمليات التشغيلية، شهدت المجموعة زخماً قوياً للنمو في جميع المجالات، حيث واصلت توسيع قاعدة عملائها، ودعم قدراتها المالية».

بدوره، قال رئيس المجموعة، صيفي إسماعيل، إن «نمو إيرادات المجموعة، خلال عام 2020، جاء نتيجة زيادة عدد المستخدمين المشتركين في الخدمات المدفوعة، والذي حقق نمواً كبيراً من 723 ألف مستخدم في الربع الرابع من عام 2019، إلى 5.2 ملايين مستخدم بنهاية الربع الأخير من العام الماضي، بنسبة زيادة 624.2%».

16.4

مليون مستخدم نشط لتطبيقات المجموعة، بنهاية الربع الأخير من 2020.

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