«مثلث قرية جميرا» تسجل 25 ألف درهم سنوياً لتأجير «استوديو»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» بأن منطقة «مثلث قرية جميرا» JVT، وهي المنطقة التي تضم نحو 5000 عقار سكني بداخلها، سجلت متوسطات إيجارية متباينة لفئات «استوديو»، والشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتي نوم، وذلك وفقاً لبيانات آخر 12 شهراً على محرك البحث الخاص في الموقع.

وأشار التقرير إلى بعض النماذج داخل المنطقة، كمؤشر للأسعار في هذه المنطقة من خلال التعرف إلى متوسط الأسعار في بعض الأبراج السكنية، مثل: «إمبيريال ريزيدنس»، «المنارة»، «جرين بارك»، «بي كيو 2»، إضافة إلى «الجوهرة ريزيدنس» الذي بلغ متوسط إيجار «استوديو» فيه 25 ألف درهم سنوياً، ويعتبر أقل متوسط إيجاري سجلته المنطقة ككل.

«إمبيريال ريزيدنس»

يتميز مشروع «إمبيريال ريزيدنس» السكني المكون من برجين، بمعدلات إيجارية جيدة مقارنة بسعر المنطقة ككل، ويضم شققاً بمساحات متنوّعة، في ما بلغت نسبة البحث عن شقق للإيجار في البرجين 32.8%.

وسجل متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» نحو 33 ألف درهم سنوياً، وللوحدة السكنية المكونة من غرفة وصالة 43 ألف درهم سنوياً، في ما بلغ للشقة المكونة من غرفتي نوم 58 ألف درهم.

«الجوهرة ريزيدنس»

بدوره، سجل برج «الجوهرة ريزيدنس» الذي يتكون من 29 طابقاً نسبة بحث عن شقق للإيجار تبلغ 19.4%%، وبلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» 25 ألف درهم سنوياً، ويعتبر أقل متوسط إيجاري سجلته المنطقة ككل، في ما سجل للشقة المكونة من غرفة وصالة 36 ألف درهم، وللشقة المكونة من غرفتين وصالة 54 ألف درهم سنوياً.

برج «المنارة»

أما برج «المنارة» المكوّن من 32 طابقاً، فهو من الأبراج السكنية المميزة بارتفاعها في المنطقة، وقد سجلت نسبة البحث عبر الموقع فيه 18.5%، في وقت بلغ فيه متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» 30 ألف درهم سنوياً، مقابل 42 ألف درهم سنوياً لشقة من غرفة وصالة، و75 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة بمساحات واسعة.

«جرين بارك»

من جهته، يعتبر «جرين بارك» من الأبراج منخفضة الارتفاع، وسجل نسبة بحث عن شقق للإيجار وصلت إلى 7.5%. يبلغ متوسط القيمة الإيجارية لفئة «استوديو» في البرج نحو 29 ألف درهم سنوياً، مقابل 41 ألف درهم للشقة المكونة من غرفة وصالة.

«بي كيو 2»

أما برج «بي كيو 2» الذي يتميز بمساحات عقاراته الواسعة، فقد بلغت نسبة البحث عن شقق للإيجار فيه نحو 7.2%، وسجل متوسط قيمة إيجارية لـ«استوديو» 32 ألف درهم سنوياً، مقابل 42 ألف درهم لشقة مكونة من غرفة وصالة، و63 ألف درهم لشقة مكونة من غرفتين وصالة.

الفلل و«تاون هاوس»

بدورها، تباينت متوسطات القيمة الإيجارية للفلل ووحدات «تاون هاوس» في المنطقة، بحسب المجمع السكني، والطراز، إذ راوح متوسط القيمة الإيجارية السنوية لفيلا من غرفتين بين 100 و110 آلاف درهم في الفلل ذات الطراز العربي.

كما راوحت القيمة الإيجارية لوحدات «تاون هاوس» بين 77 ألف درهم للوحدة المكونة من غرفة نوم، و93 ألف درهم للوحدة المكونة من غرفتي نوم.

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