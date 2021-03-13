«تنمية المشاريع» تطلق حاضنة الأعمال «تجارز» في منطقة الخليج التجاري

المصدر: دبي - الإمارات اليوم







أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن إطلاق حاضنة الأعمال الجديدة «تجارز»، في منطقة الخليج التجاري، والتي تعد منصة متكاملة للشباب المواطنين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية والطموحة في قطاع السياحة، الامتياز التجاري، التجارة الالكترونية بالإضافة الى المساعدة في تأسيس المشاريع المتعلقة بتصنيع وإنتاج العطور. كما تقدم الحاضنة، تجربة خاصة لرواد الأعمال الراغبين بتأسيس مشاريعهم في قطاع المشروبات التخصصية وخاصة في عالم القهوة.

وأكدت المؤسسة في بيان اليوم، أن الحاضنة توفر حزمة من الخدمات المتخصصة بمجالات برامج تطوير وتنمية الأعمال التجارية، بالإضافة إلى تقديم مساحات عمل مبنية على نظام العضوية للمهنيين في مجال الأعمال الابداعية المختلفة. كما توفر الحاضنة، مختبرات عملية ودورات تخصصية في تصنيع العطور وعالم صناعة القهوة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي: «يسعدنا افتتاح حاضنة (تجارز)، والتي تأتي في إطار استراتيجية مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، الرامية إلى تقديم منصة مثالية تعزز ريادة الأعمال واحتضان المبتكرين ورواد الأعمال من أصحاب الأفكار الإبداعية، إلى جانب تمكينهم من تحقيق رؤياهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات متميزة تخدم عملية التنمية المستدامة، وتسهم في بناء اقتصاد المعرفة القائم على مفاهيم الإبداع والابتكار، بما يعزز مكانة الإمارة اقتصادياً على الصعيدين المحلي والإقليمي، ويسهل عملية الوصول إلى أكبر شريحة من رواد الأعمال الشباب في شتى القطاعات».

وأكد الجناحي، حرص المؤسسة وجهودها الحثيثة لتقديم كافة أشكال الدعم اللازمة لتطوير واستدامة قطاع ريادة الأعمال في إمارة دبي، وتعزيز مفاهيم الإبداع والابتكار لبناء اقتصاد قائم على المعرفة، بما يتوافق مع أهداف رؤية الدولة، ومتطلبات الثورة الصناعية الرابعة، وبشكل يسهم في دعم القطاع الاقتصادي في دبي.



وقال المدير التنفيذي والمؤسس لحاضنة الأعمال «تجارز»، فهد بن ثاني: «نهدف من خلال حاضنة الاعمال (تجارز) إلى دعم رواد الأعمال الشباب لتطوير مهاراتهم وخبراتهم في عالم ريادة الأعمال مما سينعكس على تطوير مستقبل الأعمال التجارية، وتحريك عجلة الاقتصاد في الدولة، بالإضافة إلى تدريب رواد الأعمال ليكونو قادة محترفين لقيادة مشاريعهم وتطويرها، بحيث يتم تقييم الأفكار التجارية الإبداعية ودراستها وتطويرها ومتابعتها وتنفيذها ونقلها إلى سوق العمل».

وتضاف هذه الحاضنة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة لدى المؤسسة البالغ عددها 10، حيث توفر هذه الحاضنات، حزمة متنوعة من الخدمات والباقات والفعاليات الداعمة لرواد الأعمال ضمن عمل بيئة مثالية، تساهم بشكل فعال في تعزيز انطلاقة مشاريعهم الابتكارية، والتنافس في سوق العمل المحلي، ووصولاً إلى العالمية.

وتسعى مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال نشاط «مراكز حاضنات ومسرعات الأعمال» إلى إتاحة الفرصة لتوسيع الاستثمارات، في قطاع منصات ريادي الأعمال على اختلاف قطاعاتها والتي تشمل كل من: حاضنات الاعمال، المسرعات، ومساحات العمل المشتركة.



كما قامت المؤسسة باطلاق شبكة دبي لحاضنات الأعمال، والتي تشمل جميع حاضنات ومسرعات الأعمال التخصصية المعتمدة لدى المؤسسة، حيث توفر الشبكة عدد من الخدمات التخصصية باقات العضويات، ورش العمل، الدورات التدريبية، ومساحات العمل بأسعار تنافسية لجميع رواد الأعمال، بالإضافة إلى عدد من الباقات والخدمات التي تناسب احتياجات المشاريع الناشئة على اختلاف مراحلها.

وستعمل الشبكة كجهة ارشادية لمساعدة وتشجيع وتقديم أفضل الممارسات المتبعة لبرامج حاضنات الاعمال في الدولة. وتفعيل ودعم القطاع الخاص للاستثمار في مجال حاضنات الأعمال والمسرعات.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news