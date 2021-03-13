تقنية.. غرفة دردشة على «كلوب هوس» للترويج لعقارات دبي

المصدر: مدحت السويفي - دبي

أطلق رئيس مجلس إدارة شركة «دبليو كابيتال» للوساطة العقارية، وليد الزرعوني، غرفة دردشة عقارية على تطبيق «كلوب هوس»، هي الأولى من نوعها، للترويج وتشجيع الاستثمار في عقارات إمارة دبي.

وقال الزرعوني، إن التقنيات الحديثة تجذب المستثمرين العقاريين، كما يصب الانتقال من وسائل التواصل التقليدية إلى وسائل جديدة في مصلحة الاستثمار العقاري في دبي، ويدعم الطلب في السوق، ويجذب شرائح مختلفة من الأجانب.

وأشار الزرعوني إلى أن استخدام تطبيق «كلوب هوس» هو أمر مبتكر، إذ يتيح التطبيق التواصل مع كثير من الأشخاص من جنسيات مختلفة، مثل مواطني مجلس التعاون الخليجي.

ونوه بأن التطبيق يتيح لمستخدميه مشاركة أفكارهم ضمن مجموعات للدردشة، ويعتمد على الصوت، إذ يجمع بين المحادثات الحية والمقابلات الجماعية، كما يمكن للمستخدم تحديد الموضوعات التي تهمه، لذلك ستكون الغرفة منصة للترويج وجذب الاستثمار في عقارات دبي.

وذكر أن الغرف الافتراضية تشبه الاجتماعات المغلقة أو الندوات المفتوحة، وهو ما سيتم تطويعه للوصول لأكبر عدد من المستثمرين المحتملين والراغبين في العيش أو الاستثمار في دبي.

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