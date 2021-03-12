«الاتحاد للشحن» و«إكسبولانكا فريت» تنقلان شحنة لقاحات إلى مصر

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت «الاتحاد للشحن»، ذراع عمليات الشحن والخدمات اللوجستية التابعة لمجموعة الاتحاد للطيران، عن تعاونها مع شركة سلسلة التوريد العالمية «إكسبولانكا فريت»، لنقل شحنة لقاحات حيوية من الهند إلى مصر، تضم 12 ألفاً و475 جرعة من لقاحي «الكزاز» والخناق (الدفتيريا والتيتانوس) الذي يتم إنتاجهما في الهند.

ووفقاً لبيان صادر، أمس، جرت عملية النقل وفق معايير دقيقة للحفاظ على سلامة الشحنة، حيث سلمتها «إكسبولانكا فريت» إلى «الاتحاد للشحن» في مومباي، التي نقلتها بدورها عبر مركزها في مطار أبوظبي الدولي إلى القاهرة، مع الحفاظ على درجة الحرارة المطلوبة بين (2 و8 درجات مئوية).

وقال مدير تجاري أول لشؤون دولة الإمارات والشرق الأوسط وتأجير طائرات الشحن في «الاتحاد للشحن»، بدر آل علي، إن «هذه الشحنة تؤكد قدرة (الاتحاد للشحن) على نقل البضائع الحساسة لدرجات الحرارة على امتداد شبكة الوجهات، وتعزز مكانة الناقلة شركة معتمدة من مركز تميز المدققين المستقلين لخدمات نقل الأدوية، التابع لاتحاد النقل الجوي الدولي».

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمجموعة «إكسبولانكا فريت»، سينثيلناثان شانموجام، إن «مرونة سلسلة التوريد تقوم على تبني الصيغة المناسبة من الشركاء والمنتجات والحلول، فضلاً عن التوافق الكبير بين القيم المشتركة والإمكانات المتكاملة، وهو ما ينطبق على شراكتنا مع (الاتحاد للشحن)، التي تساعدنا على الوفاء بالتزاماتنا وتفعيل جهودنا نحو عالم آمن للجميع».

يشار إلى أن «الاتحاد للشحن» حققت خلال السنة الماضية زيادة بنسبة 50% في عمليات شحن الأدوية، التي تتم عن طريق خدمة «فارما لايف» الخاصة، بنقل منتجات الأدوية والرعاية الصحية، التي تتسم بحساسيتها تجاه درجات الحرارة، حيث أسهمت الخدمة في دعم العملاء الدوليين وجهود «ائتلاف الأمل»، لتلبية الطلب العالمي على لقاحات «كوفيد-19».

الشحنة تؤكد قدرة «الاتحاد للشحن» على نقل البضائع الحساسة لدرجات الحرارة على امتداد شبكة الوجهات.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news