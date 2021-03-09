استدعاء 931 سيارة «مازدا» و«مرسيدس» و«بوجاتي»

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أعلنت وزارة الاقتصاد، اليوم، عن بدء حملات استدعاء، تشمل 931 سيارة «مازدا» و«مرسيدس بنز» و«بوجاتي» لإصلاح عيوب تصنيعية مختلفة.

وأفادت الوزارة، بأن أولى هذه الحملات تشمل 834 سيارة «مازدا 3» المصنعة بين شهري أغسطس 2018 وفبراير 2019، وذلك بالتعاون مع شركة «كلداري» للسيارت المحدودة الموزع الحصري لسيارت «مازدا» في الإمارات.

وأوضحت الوزارة في تقرير، أن الاستدعاء يرجع إلى أنه في بعض المركبات المشمولة، قد يكون هناك عيب في مضخة الوقود، مما قد يؤدي الى عدم تشغيل المحرك أو توقفه أثناء القيادة.

وأضافت أنه لم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي حوادث أو إصابات متعلقة بهذا الخلل، مشيرة إلى أن الإصلاحات مجانية.

كما أعلنت الوزارة عن إطلاق حملات استدعاء تشمل 96 سيارة «مرسيدس بنز» من طرز عدة لأعوام 2018-2021 وذلك بالتعاون مع شركة «مشاريع قرقاش» وشركة «الإمارات للسيارات»، مرجعة الاستدعاءات إلى عيب في توصيلات مبدئ الحركة في بعض المركبات بينما قد لا تتوافر مكالة الطوارئ التلقائية واليدوية خارج تغطية الشبكة وذلك لخطا في البرنامج في بعض المركبات الأخرى.

وذكرت الوزارة أن «مشاريع قرقاش» و«الإمارات للسيارات» بدأتا الاتصال بالعملاء المعنيين لإبلاغهم بحملة فحص تشمل السيارات المعيبة التي تم استيرادها للإمارات من هذا الطراز على أن تتم عملية الإصلاح مجانا.

إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن استدعاء لدواعي السلامة يشمل سيارة واحدة «بوجاتي» طراز 2020، بالتعاون مع شركة «الحبتور للسيارات» الوكيل الرسمي لسيارت «بوجاتي شيرون» و«بوجاتي ديفو».

وبينت الوزارة أن الاستدعاء يرجع إلى احتمال وجود عيب في عمود إدارة المحرك الخلفي الأيسر، ما قد يؤدي إلى كسر العمود لظروف تتعلق بنوعية القيادة، مشيرة إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن أي إصابات أو حوادث أو اضرار نتيجة لذلك العيب.

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