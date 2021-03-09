اختبار "بي سي آر" مجاني للمسافرين عبر أبوظبي

المصدر:
  • متابعة موقع الامارات اليوم
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أعلنت مطارات أبوظبي عن إطلاق مختبر فحص «PCR» الفوري الجديد، الأول من نوعه داخل المطارات في المنطقة، لتوفير خدمة الفحص السريع لفيروس كورونا (كوفيد-19) في مطار أبوظبي الدولي، بهدف تعزيز الجهود المبذولة لاستئناف تشغيل الرحلات الجوية، وتسهيل إجراءات الحجر الصحي وتتبع المصابين بالفيروس.

ويعد تحليل تفاعل البوليميراز المتسلسل (PCR) الفوري الجديد، الذي يتوافر لجميع المسافرين القادمين إلى أبوظبي مجاناً، واحداً من أسرع الفحوص من نوعه في العالم، حيث يمكن من خلاله إجراء أكثر من 20 ألف فحص يومياً للمسافرين والموظفين، والحصول على النتيجة في غضون 90 دقيقة من إجراء الفحص.

تأتي هذه الخطوة  للإسهام في الحد من انتشار الفيروس ومواصلة توفير تجربة سفر سهلة ومريحة للمسافرين، وذلك في إطار الجهود التي تبذلها مطارات أبوظبي لضمان صحة وسلامة المسافرين والموظفين في مطار أبوظبي الدولي.

 

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