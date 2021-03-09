تنويه من لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بأبوظبي بشأن إجراءات دخول الإمارة

المصدر: موقع الإمارات اليوم

أوضح مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي بموقع التوصل الإجتماع "تويتر" أنه لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول إمارة أبوظبي الحالية والمعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في أبوظبي والخاصة بالمطعمين والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19.

ونوهه المكتب الإعلامي في تغريدة عبر "تويتر": لا يوجد أي تعديل في إجراءات دخول أبوظبي الحالية والمعتمدة من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة كورونا في الإمارة والخاصة بالمطعمين والمشاركين في التجارب السريرية للقاحات فيروس كوفيد-19.

ويعفي البروتوكول المعتمد حالياً المطعمين والمشاركين في التجارب الذين تكون صفتهم المعرفة (النجمة أو E) في تطبيق الحصن ظاهرة وقت دخول الإمارة، من الفحص في اليومين الرابع والثامن. وتهيب اللجنة بالجمهور استقاء المعلومات والأخبار من المنصة الرسمية، والتأكد من صحتها قبل تداولها.

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