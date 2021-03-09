المصدر: متابعة موقع الامارات اليوم

أكد مركز أبوظبي للصحة العامة أنه لا يشترط عمل فحصَي اليومين الرابع والثامن عند عبور نقاط التفتيش للدخول إلى أبوظبي، للمطعّمين في برامج التطعيم الوطنية، والمتطوعين في الدراسات السريرية للقاح، الذين تظهر حالتهم الخاصة "حرف E أو النجمة الذهبية" على تطبيق "الحصن".



تنويه من لجنة إدارة الأزمات والطوارئ بأبوظبي بشأن إجراءات دخول الإمارة

اختبار "بي سي آر" مجاني للمسافرين عبر أبوظبي

إعفاء المطعّمين من فحصَي اليومين الرابع والثامن عند دخول أبوظبي

فحص "بي سي آر" شهري للموظفين متلقي اللقاح في أبوظبي على نفقاتهم

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