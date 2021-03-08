"دي إكس بي إنترتينمنتس" ترد على استفسارات مساهميها بشأن عرض استحواذ "مراس" على أسهمها

المصدر: مدحت السويفي – دبي

أفادت شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" التي تعتزم "مراس" المالك الأكبر لأسهمها، الاستحواذ على كامل الأسهم المدرجة في سوق دبي، أن عملية الاستحواذ على الأسهم ستتم سواء في حالة قبول العرض من قبل المساهم أو رفضه.

وجاء ذلك في بيان رسمي منشور على سوق دبي المالي، وجاءت تصريحات الشركة في إطار الرد على استفسارات بعض مساهميها حول عملية الاستحواذ.

وأوضحت شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" المدرجة في سوق دبي المالي للمساهمين بعض الإجراءات المتعلقة بأسهمهم وعرض الاستحواذ على الأسهم المقدم من شركة مراس.

وبنيت الشركة في البيان بعض التفاصيل المتعلقة باجتماع الجمعية العمومية الذي سيعقد يوم 9 مارس، وما الذي سيحدث في حال لم يتم قبول قرارات الجمعية العمومية من قبل مساهمي دي إكس بي، وإمكانية الطلب من مراس تحويل مقابل الأسهم إلى الحساب المصرفي دون استكمال نموذج القبول وغيرها من البنود الأخرى المتعلقة بالأسهم.

وقالت الشركة في رسالة أسئلة وأجوبة إيضاحية للمساهمين: إذا قبلت هذا العرض قبل انتهاء صلاحية فترة العرض (عند الساعة 6 مساء في 9 مارس)، وتم استيفاء شروط الصفقة كما هو مفصل في مستند عرض مراس (بما في ذلك موافقة مساهمي دي إكس بي إي في الجمعية العمومية التي ستنعقد في 9 مارس)، ستقوم مراس بتسوية المقابل النقدي المستحق لك في 30 مارس أو حول هذا التاريخ.

وأضافت: "إذا لم تقبل هذا العرض وتم استيفاء شروط الصفقة، بما في ذلك موافقة مساهمي دي إكس بي إي في الجمعية العمومية، تعتزم مراس ممارسة حقوقها في الاستحواذ الإلزامي على أسهمك خلال الربع الثاني من عام 2021".

وكانت شركة "دي إكس بي إنترتينمنتس" قد أعلنت في 20 ديسمبر 2020 تلقي مجلس إدارتها عرضاً رسمياً من المساهم الرئيسي في الشركة شركة مراس للترفيه والتسلية "مراس" للاستحواذ على كامل أسهمها.

وكان مجلس الإدارة قد أوصى بالإجماع مساهمي "دي إكس بي إنترتينمنتس" بقبول العرض، والحضور للجمعية العمومية في 9 مارس 2021 والتصويت لصالح قرارات الجمعية العمومية اللازمة لغرض تنفيذ العرض.

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