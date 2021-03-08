اقتصادية دبي تضيف 57 نشاطاً تجارياً جديداً خلال 2020

المصدر: إعداد: سامح عوض الله

كشفت اقتصادية دبي عن إضافة 57 نشاطاً جديداً إلى عدد من القطاعات الحيوية خلال عام 2020، ليصل إجمالي عدد الأنشطة التجارية إلى أكثر من 2200 نشاط.

وتأتي هذه الخطوة عقب استطلاع الرأي الذي يجريه قطاع التسجيل والترخيص التجاري، لتتبع احتياجات السوق المحلية، وضمن مساعي اقتصادية دبي، الرامية إلى تسهيل مزاولة الأعمال لأصحاب الرخص التجارية، والعمل على توفير نشاطاتهم واحتياجاتهم السوقية.

القطاع المهني

وضمت قائمة الأنشطة الجديدة، خلال العام الماضي، 20 نشاطاً في مجال القطاع المهني، منها: استشارات سهولة الوصول الشامل لأصحاب الهمم، خدمات تسجيل المركبات، النقل والقطر البري للقوارب، خدمات إصلاح اليخوت وصيانتها، مركز المطابخ، إدارة وتشغيل المخازن والمستودعات، إضافة إلى تجهيز كبائن التعقيم، وتفكيك الطائرات، وخدمات بيوت الخبرة القضائية، فضلاً عن تجهيز منتجات لحوم الدواجن، وخدمات البستنة المنزلية، وخدمات الألعاب على الإنترنت، ونادٍ صحي للأطفال، وإدارة وتشغيل الأجهزة الطبية، وغيرها من الأنشطة الأخرى.

قطاع الفضاء

كما تمت إضافة 13 نشاطاً في مجال قطاع الفضاء خلال عام 2020، أبرزها: خدمات إطلاق وعودة المركبات والأجسام الفضائية، إدارة وتشغيل أنشطة الرحلات الداعمة للفضاء، إدارة وتشغيل الأنشطة على ارتفاعات عالية، الخدمات اللوجستية الفضائية، خدمات التدريب المتخصصة بمجالات الفضاء، خدمات الرحلات الفضائية المأهولة، خدمات التتبع والرصد للتعرف على الفضاء، إدارة وتشغيل الأقمار الاصطناعية وتقديم خدمات فضائية.

القطاع التجاري

وشملت القائمة إضافة ستة أنشطة في مجال القطاع التجاري، شملت تجارة السلع النادرة والمميزة، تجارة كبائن ومعدات التعقيم، تجارة المعقمات والمطهرات، تجارة الأقنعة والقفازات، تجارة ألواح تكثيف المياه، ونقل وتوزيع الديزل.

الهندسة

وتمت أيضاً إضافة ستة أنشطة في مجال قطاع الهندسة، هي: خدمات هندسة الكشف عن الأبنية والإنشاءات المدنية، استشارات هندسة السواحل، خدمات هندسة عمليات النفط والغاز، خدمات هندسة كهرباء النفط والغاز، خدمات هندسة أجهزة النفط والغاز، وخدمات هندسة الإنشاءات المدنية للنفط والغاز.

الصناعة والمقاولات

كما تمت إضافة أربعة أنشطة جديدة في مجال قطاع الصناعة، شملت: صناعة مساحيق المنتجات الغذائية، صناعة المضافات والمركبات البلاستيكية، تشغيل مقالع الأحجار، وطباعة المصحف الشريف والمطبوعات الإسلامية، في حين تمت إضافة أربعة أنشطة جديدة في قطاع المقاولات، شملت كلاً من: مقاولات تشييد المراسي العائمة، مقاولات الإنشاءات الميكانيكية للنفط والغاز، مقاولات أعمال كهرباء النفط والغاز، ومقاولات أعمال أجهزة النفط والغاز.

وفضلاً عن ذلك أضافت اقتصادية دبي أيضاً أربعة أنشطة في قطاع التأجير، هي: تأجير لوازم وأدوات الرحلات، تأجير اللوحات والأعمال الفنية، تأجير كبائن ومعدات التعقيم، وتأجير الروبوتات والأجهزة الذكية.

دليل الأنشطة

وكانت اقتصادية دبي أطلقت دليل الأنشطة الاقتصادية الذي يوضح آلية مزاولة الأعمال والنشاطات التجارية في إمارة دبي، حيث يشكّل الدليل مرجعاً موحداً للتصنيفات الاقتصادية، ويسهم بصورة فعالة في توضيح مختلف الأنشطة الاقتصادية في الإمارة.

ويحتوي الدليل على جميع المعلومات، وشروحات حول الرخص، وآلية التسجيل، وتأسيس الشركات في مختلف الأنشطة التجارية، والأشكال القانونية، إضافة إلى بعض الإجراءات الخاصة بالترخيص مثل نقل الموقع وتغيير المدير وتجميد الترخيص.

وأهم ما يميز الدليل أنه يجيب على مئات الأسئلة التي تهم الشركات، خصوصاً الذين يخططون للوجود في دبي.

دعم

تعمل اقتصادية دبي على تقديم الدعم التحفيزي والمعنوي لإطلاق المشروعات والمنشآت التجارية، الأمر الذي يؤكد مدى الاهتمام بالشركات الجديدة، والحرص على متابعة واقع الأعمال عن كثب، فضلاً عن تعزيز ثقة الشركات الجديدة والقائمة بواقع الأعمال والحركة التجارية في دبي.

• إجمالي عدد الأنشطة التجارية وصل إلى 2200 نشاط.

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