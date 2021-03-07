الاتحاد للطيران تمدد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد – 19

المصدر: أبوظبي-الإمارات اليوم

قامت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، بتمديد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد – 30 سبتمبر 2022.

وبهذه المناسبة، أفاد نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات والشحن مارتن درو، قائلاً: "يأتي تمديد التأمين الصحي العالمي ضد كوفيد – 19 بمثابة تأكيد على فاعلية برنامج الاتحاد للصحة والسلامة، كما يمثل ميزة إضافية نوفرها تلقائياً لجميع ضيوفنا من دون استثناء."

وأضاف قائلاً: "وبينما تواصل الاتحاد للطيران توسيع نطاق خدماتنا تدريجياً إلى حوالي 60 وجهة خلال فصل الربيع، فتسعى الاتحاد إلى بث روح الثقة للسفر ونأمل في أن تسهم هذه التغطية التأمينية الإضافية في طمأنة الضيوف بأن تبذل الاتحاد كل ما في وسعها للحفاظ على صحتهم وسلامتهم."

وفي حالة اكتشاف إصابة أحد الضيوف بفيروس كوفيد – 19 خلال الرحلة، فلا داعي للقلق حول النفقات الطبية وتكاليف الحجر عند السفر مع الاتحاد للطيران.

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