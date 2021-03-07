«المجموعة العربية للماركات» تنضم إلى «دبي لحاضنات الأعمال»

المصدر: دبي ■ الإمارات اليوم

أعلنت مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إحدى مؤسسات اقتصادية دبي، عن انضمام المجموعة العربية للماركات «TALG» تحت مظلة «شبكة دبي لحاضنات الأعمال».

ورحّب المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبدالباسط الجناحي، بانضمام المجموعة تحت مظلة «شبكة دبي لحاضنات الأعمال»، لافتاً إلى أن المجموعة ستوفر للمبتكرين ورواد الأعمال، الدعم والرعاية المادية والمعنوية، من خلال توفير بيئة عمل مناسبة، والاستعانة بأفضل طرق التسويق والترويج، للتعريف بالماركات والعلامات التجارية الإماراتية في الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد الجناحي أهمية رعاية ودعم أصحاب الأفكار والإبداع والابتكار، من مواطني الإمارات ودول الخليج، في مجال التصميم والتطوير، من أجل إطلاق ماركات فاخرة، يمكنها المنافسة إقليمياً وعالمياً، موضحاً أن المجموعة ستكون المنصة الأمثل لهؤلاء المبدعين لاهتمامها بتنمية مهاراتهم وتطوير إمكاناتهم.

بدوره، رحب المؤسس والرئيس التنفيذي للمجموعة العربية للماركات، مروان بن يوسف السركال، بانضمام المجموعة إلى قائمة حاضنات الأعمال المعتمدة، وإطلاق أول دفعة من أصحاب المواهب والمبتكرين من القائمين على المشروعات الناشئة، لافتاً إلى أنهم سيشكلون نواة أعمال المجموعة في مجالات الأزياء، والإكسسوارات، والعطور والمجوهرات.

وأكد السركال أنه سيجري تطوير أعمال الدفعة الأولى التي انضمت إلى المجموعة، ووضع أطر تنظيمية وتسويقية للارتقاء بها، وتوفير كل الدعم والرعاية لها، بما يضمن نجاحها وتوسعها في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية.

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