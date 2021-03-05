إنجاز 58% من أعمال البناء في مشروع «كريك فيوز 1» السكني

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة «عزيزي للتطوير العقاري» عن إنجاز 58% من مشروعها السكني «كريك فيوز 1» في مدينة دبي الطبية.

وأوضحت الشركة في بيان، أمس، أن المشروع المكون من 19 طابقاً يضم 634 وحدة تراوح بين 396 استوديو و218 شقة من غرفة واحدة و20 شقة من غرفتين، إضافة إلى 33 ألفاً و341 قدماً مربعة مخصصة لمساحات التجزئة.

وأفات بأنه من المقرر أن يتم تسليم المشروع خلال الربع الثاني من العام الجاري، مشيرة إلى أنه تم اكتمال هيكله وأعمال الطابوق بنسبة 100%، والتكسية الداخلية 99%، في حين بلغت نسبة إنجاز أعمال البلاط والتكييف والتهوية 13%، وأعمال الهندسة الكهربائية والميكانيكية والتمديدات الصحية 23%.

وقال المدير التنفيذي للتطوير في «عزيزي»، محمد راغب حسين، إن «مدينة دبي الطبية تعدّ منطقة فريدة ومتصلة بشكل جيد مع محيطها، فضلاً عن توافر البنية التحتية سريعة التطوّر».

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