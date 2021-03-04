«تبريد» و«التمويل الدولية» تنشئان منصة استثمارية للطاقة

المصدر: أبوظبي ■الإمارات اليوم

أعلنت الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، ومؤسسة التمويل الدولية، العضو في مجموعة البنك الدولي، عن خطتهما لإنشاء منصة استثمارية في سنغافورة بهدف الاستثمار في تبريد المناطق، وتقنيات التوليد الثلاثي، وخدمة التبريد، مع التركيز بشكل أساسي على الهند ثم دول جنوب شرق آسيا الأخرى.

ووفقاً لبيان، صدر أمس، تهدف هذه الشراكة إلى الاستفادة من أنشطة التطوير المتواصلة لشركة «تبريد» في الهند، حيث أسست شركتها الفرعية المملوكة لها بالكامل.

كما سيسعى الطرفان إلى توفير خدمات تبريد أكثر كفاءة في الاستهلاك، كخدمة تُقدم من مصادر خارجية لمشروعات التطوير العقاري، والمخططات العمرانية الجديدة، وعمليات إعادة التطوير الجارية عبر المدن المستهدفة. وتستهدف المنصة ضخ سيولة بقيمة 400 مليون دولار، في الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى. وقال الرئيس التنفيذي لشركة «تبريد»، بدر سعيد اللمكي، إن «الهند ودول جنوب شرق آسيا الأخرى، تتميز بحجمها واقتصادها الديناميكي، ما يجعلها لاعباً مؤثراً في نظام الطاقة العالمي».

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