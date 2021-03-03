«فلاي دبي» تطلق باقات عطلات بأسعار تبدأ من 1539 درهماً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أطلقت «عطلات» من «فلاي دبي» باقات جذابة لسراييفو وتبليسي، تبدأ أسعارها من 1539 درهماً شاملة الإقامة في الفنادق والإفطار وتذاكر الذهاب والعودة على الدرجة السياحية لشخصين.

وأفادت «فلاي دبي» في بيان، أمس، بأنه يمكن لمسافري الناقلة، الذين يبحثون عن عطلة، حجز تلك الباقات الخاصة بحلول 15 مارس للسفر في 20 مارس.

وأشارت الناقلة إلى أنها توفر تأمين سفر متعدد المخاطر يشمل تغطية ضد «كوفيد-19»، مشددة على أهمية التأكد من مواكبة اللوائح الصادرة عن مركز السفر التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) طوال رحلتهم، واتباع الإرشادات الصادرة عن السلطات وشركة الطيران.

يشار إلى أن سراييفو عاصمة البوسنة والهرسك، تعدّ مدينة ذات تاريخ غني وهندسة معمارية، حيث يمثل حي باسكارسييا مركزاً نابضاً بالحياة في المدينة ويحتوي على معظم معالمها.

أما العاصمة الجورجية تبليسي، فتقع في واد بين سلاسل جبال شمال وجنوب القوقاز، وتضم المدينة القديمة بشوارعها الضيقة، ومنازل الحمامات الكبريتية والشرفات الخشبية المنحوتة.

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