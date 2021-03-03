«غرفة دبي» تستعرض التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نظمت غرفة تجارة وصناعة دبي، بالتعاون مع شركة «كلايد آند كو»، ندوة إلكترونية حول التعديلات الجديدة لقانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وسط مشاركة واسعة من مختلف قطاعات مجتمع الأعمال وصلت إلى 540 مشاركاً.

وأفادت «غرفة دبي» في بيان، أمس، بأن الندوة هدفت إلى مساعدة أصحاب الشركات والمستثمرين على فهم التعديلات التشريعية المهمة، التي أدخلتها الإمارات على قانون الشركات التجارية، ما يتيح لروّاد الأعمال والمستثمرين الأجانب إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل.

وقالت نائب رئيس الخدمات القانونية في الغرفة، جهاد كاظم، إن «التعديلات الجديدة في قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، جاءت لتعزّز تنافسية مجتمع الأعمال، وتحسّن ثقة المستثمرين ببيئة العمل، خصوصاً خلال هذه الظروف الاستثنائية»، مؤكدة أن هذه التعديلات تصب في مصلحة بيئة الأعمال، وتعزّز مكانة وريادة الدولة وجهة جاذبة للاستثمار.

ولفتت كاظم إلى أن الندوة الإلكترونية غطّت موضوعاً مهماً في سوق العمل، خصوصاً أنها تجيب عن استفسارات روّاد الأعمال والمستثمرين الأجانب حول إمكانية تأسيس الشركات وتملكها بشكل كامل في الدولة، الأمر الذي من شأنه استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة في قطاعات حيوية وأساسية مستقبلية.

من جهته، قال الشريك في «كلايد آند كو»، بنجامين سميث، إن «مجتمع الأعمال والمستثمرين كان بانتظار التغييرات الأخيرة على قانون الشركات التجارية في دولة الإمارات، وقد أظهرت الندوة الإلكترونية التأثير الإيجابي والجذب الذي نتوقع أن تحدثه هذه التطوّرات على اقتصاد الدولة».

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