أتمتة 100% من عمليات محطة الحاويات (3) في ميناء جبل علي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات» عن اكتمال تطبيقها منظومة «زودياك» الرقمية المتطورة، في محطة الحاويات (3) لميناء جبل علي، ضمن رؤيتها لقيادة التحوّل الرقمي في قطاع الموانئ والخدمات اللوجستية، حيث تم تطبيق أنظمة الأتمتة كافة، والتي تشمل حلولاً متقدمة للتحكم عن بعد بمرافق الميناء، والرافعات الجسرية، والتعامل مع مجسّات البيانات وإنترنت الأشياء، إضافة إلى أنظمة أخرى عدة تساعد المحطة على أتمتة العمليات.

وبهذا الإنجاز، تصبح محطة الحاويات (3) في ميناء جبل علي قادرة على التكامل مع أي محطة تستخدم المنظومة نفسها، ما يعزز قدرتها على ضمان استدامة عملياتها خلال الأزمات، ويضمن لقطاع الأعمال والشركات حصولها على أقصى درجات الدعم في الوصول إلى سلسلة الإمداد العالمية بكفاءة وقدرة عالية.

وقال المدير التنفيذي ومدير عام «موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات»، محمد المعلم: «لقد قطعنا الوعد بأن نكون من أولى المؤسسات التي تسارع إلى التعافي من الجائحة، وأن نطبق أحدث الأنظمة الرقمية من أجل ضمان استدامة عملياتنا في مختلف الظروف والأزمات المستقبلية، كي نحافظ على دورنا الذي طالما قمنا به بامتياز، كشريك رئيس في تأمين الإمدادات الحيوية من المواد الغذائية والمستلزمات الطبية، والحفاظ على تدفق التجارة، في الوقت ذاته الذي ندعم فيه عملاءنا لمواصلة عملياتهم والمحافظة على استمراريتها، وتمكينهم من الوصول بكفاءة إلى سلسلة الإمداد والتوريد العالمية، والاستفادة بأعلى قدر من بنيتنا التحتية اللوجستية، وهذا ما حققناه بالفعل».

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