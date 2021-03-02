تراجع أسعار 7 مجموعات سلعية وخدمية في الدولة خلال 2020

المصدر: عبير عبدالحليم - أبوظبي

أفاد المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بأن معدل التضخم في أسعار المستهلك بالدولة، انخفض بنسبة 2.07% خلال العام الماضي، مقارنة بعام 2019، وذلك نتيجة انخفاض أسعار سبع مجموعات سلعية وخدمية رئيسة بنسب وصلت إلى 16.8%.

وأوضح المركز في «تقرير التضخم 2020» الذي أصدره أمس، ويغطي التغير في أسعار 12 سلعة وخدمة رئيسة للمستهلك، أن الرقم القياسي العام بلغ 106.8 نقاط عام 2020 مقابل 109.04 نقاط في عام 2019.

وبيّن التقرير أن انخفاض التضخم السنوي جاء نتيجة لانخفاض أسعار مجموعة خدمات النقل بنسبة 5.8%، وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز 3.7%، فضلاً عن تراجع أسعار مجموعة الترويح والثقافة بنسبة 16.8%، وانخفاض أسعار مجموعة التجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.6%، إضافة إلى تراجع أسعار مجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.9%، وانخفاض أسعار مجموعة خدمات الصحة 0.03%، والاتصالات بنسبة 0.1%

في المقابل، كشف التقرير عن ارتفاع أسعار خمس مجموعات سلعية أخرى، تشمل: مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7% ومجموعة التبغ بنسبة 5.9%، علاوة على مجموعة الملابس والأحذية التي ارتفعت أسعارها بنسبة 4.8%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة التعليم 0.9%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%.

إلى ذلك، انخفض معدل التضخم في الدولة خلال الربع الرابع من العام الماضي بنسبة 2.2%، مقابل الربع ذاته من عام 2019، نتيجة لانخفاض أسعار خمس مجموعات سلعية وخدمية هي: مجموعة السكن بنسبة 3.4%، والتجهيزات والمعدات المنزلية بنسبة 2.4%، وخدمات النقل بنسبة 6.2%، والترويح والثقافة بنسبة 25.3%، ومجموعة سلع وخدمات متنوعة بنسبة 0.6%.

في حين ارتفعت أسعار مجموعات سلعية وخدمية أخرى خلال الربع الرابع من العام 2020، تشمل مجموعة الأغذية والمشروبات بنسبة 3.7%، ومجموعة التبغ بنسبة 3.8%.

كما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس والأحذية 3.4%، ومجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 2.2%، ومجموعة التعليم بنسبة 1.4%.

3.7 %

انخفاضاً في أسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز.

3.4 %

ارتفاعاً في أسعار مجموعة الملابس والأحذية.

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