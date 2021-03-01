"طيران الإمارات" تعزز خدمتها إلى السودان برحلات يومية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة طيران الإمارات عن تعزيز خدمتها إلى السودان، حيث ستبدأ اعتباراً من 9 مارس الجاري تشغيل رحلة يومية إلى الخرطوم.

وأفادت الناقلة في بيان اليوم، بأن الرحلات الجديدة ستتيح لعملائها في السودان السفر بسهولة وراحة إلى دبي و90 وجهة تغطيها شبكة الناقلة حالياً.

وتعكف "طيران الإمارات" على استعادة شبكة خطوطها تدريجياً وتعتمد معايير صارمة لضمان سلامة العملاء والمسافرين عبر جميع نقاط الاتصال.

وقال مدير عمليات "طيران الإمارات" في السودان، خلفان السلامي: "جاء قرار تعزيز خدماتنا إلى السودان تلبية لمتطلبات الإمارات، وقد صممت لتحسين تجربتهم بتوفير خيارات أوسع وراحة أكبر، ذلك أن (طيران الإمارات) هي الخيار الأول للمسافرين في السودان، ونحن ملتزمون نحو عملائنا ومساعدة البلاد على التعافي من جائحة (كوفيد-19) ودعم فرص التجارة والاستثمار مستقبلاً".

وواعتباراً من 9 مارس الجاري، ستغادر رحلة "ئي كيه 733" يومياً مطار دبي الدولي في الساعة 2:50 بعد الظهر وتصل إلى الخرطوم في الساعة 5:10 مساءً.

أما رحلة العودة "ئي كيه 734"، فتقلع من الخرطوم في الساعة 6:45 مساءً وتصل إلى دبي في الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

وتعمل الرحلات إلى السودان بطائرات الـ"بوينج 777-300ER".



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