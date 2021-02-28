«غرفة أبوظبي» تبحث التعاون التجاري بين الإمارة وتل أبيب

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

استقبل رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في الدولة رئيس «غرفة أبوظبي»، محمد ثاني مرشد الرميثي، سفير دولة الإمارات لدى إسرائيل، محمد محمود الخاجة.

وبحث الجانبان كيفية تعزيز وتسريع مجالات التعاون التجاري، وفتح آفاق الفرص الاستثمارية أمام القطاع الخاص في كل من إمارة أبوظبي وتل أبيب.

وأكد الخاجة، أول سفير إماراتي لدى دولة إسرائيل، أنه في ضوء التعاون الثنائي الذي تشهده الإمارات وإسرائيل بعد المعاهدة التاريخية والاتفاق الإبراهيمي للسلام، كان لابد من تفعيل مجالات التعاون الاقتصادي بين الجانبين في مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية، طالباً «غرفة أبوظبي» بتشكيل وفد تجاري من شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف القطاعات، لزيارة إسرائيل خلال مايو المقبل، للتعرف إلى الشركات الإسرائيلية الناشئة، والعمل على عقد شراكات أعمال متميزة، لاسيما أن كلاً من إمارة أبوظبي وتل أبيب تعتبران من الروّاد في المنطقة في مجالات التكنولوجيا والأبحاث والتطوير، والانفتاح الاقتصادي المستدام.

وأكد الخاجة حرص المسؤولين عن مجتمع الأعمال لكلا الطرفين، على دعم وتيرة التوسع التجاري، ودفع المؤسسات والمستثمرين والشركات الناشئة ورجال الأعمال لعقد الشراكات والمشروعات في قطاعات رائدة وواعدة، مشدداً على استعداد سفارة الإمارات في إسرائيل للقيام بمهامها في تسهيل الخدمات اللازمة، من أجل تعزيز النمو الاقتصادي المتبادل بين الجانبين.

من جانبه، رحب الرميثي بالسفير الإماراتي لدى إسرائيل، مثمناً دعوته لـ«غرفة أبوظبي»، لتباشر التنظيم لمجالات التعاون التجاري والاستثماري بين فعاليات رجال الأعمال الإماراتيين والإسرائيليين، والجمع بين مجتمعي الأعمال لدى الجانبين.

واكد الرميثي على الدور الريادي لـ«غرفة أبوظبي» في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، كونها تمثل صوت القطاع الخاص، وتعمل ضمن استراتيجيتها على التعريف بالمناخ الاقتصادي في إمارة أبوظبي والترويج للاستثمار فيها، وجذب الشركات ورؤوس الأموال والتعريف ببيئة الأعمال ذات المميزات التنافسية العالمية في ممارسة الأعمال وتطورها.

وأشار الرميثي إلى أن «غرفة أبوظبي» وقعت، أخيراً، اتفاقية تعاون مشترك مع «غرفة تل أبيب»، لافتاً إلى أن كل ذلك سيسهم في تسريع عملية عقد الصفقات التجارية والاستثمارات الضخمة لدى قطاع الأعمال بين الجانبين.

• الخاجة طالب «غرفة أبوظبي» بتشكيل وفد تجاري لزيارة إسرائيل، خلال مايو المقبل.

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