31 ألف درهم أقل سعر لـ «استوديو» في «بردبي»

المصدر: إعداد: مدحت السويفي

أفاد تقرير حديث لموقع «بيوت دوت كوم» بأن منطقة «بر دبي» سجلت متوسطات إيجارية متباينة لفئات «استوديو»، والشقق السكنية المكونة من غرفة وغرفتين، بحسب كل تجمع سكني داخلها، وذلك وفقاً لبيانات آخر 12 شهراً سجلتها محركات البحث داخل الموقع المتخصص بالخدمات العقارية.

وتتميز منطقة «الحمرية» بمعدلات إيجارات عقارية تعد في متناول اليد، إضافة إلى ضمها لعدد كبير من العقارات التجارية، أي يمكن القول إنها منطقة سكنية وتجارية في آنٍ واحد، ما يجعلها من المناطق الأكثر طلباً للاستئجار، والأقل سعراً في الوقت نفسه، إذ سجلت أقل متوسط إيجاري في فئة «استوديو» بقيمة 31 ألف درهم، في حين وصل متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفة وصالة، إلى 45 ألف درهم سنوياً، ولغرفتين وصالة 79 ألف درهم، ولثلاث غرف 102 ألف درهم.

بدورها، سجلت منطقة «الجداف» نسبة بحث عن شقق للإيجار تبلغ 25.7%، فيما بلغ متوسط إيجار «استوديو» 39 ألف درهم سنوياً، ومتوسط إيجار شقة سكنية من غرفة وصالة 54 ألف درهم، ولشقة من غرفتين وصالة 71 ألف درهم سنوياً، في حين بلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة مكونة من ثلاث غرف نحو 98 ألف درهم.

وفي منطقة «المنخول»، بلغت نسبة البحث عبر الموقع 24.8%، في وقت بلغ متوسط إيجار «استوديو» 41 ألف درهم سنوياً، مقابل 57 ألف درهم سنوياً لشقة من غرفة وصالة، و78 ألف درهم لشقة من غرفتين وصالة، بينما بلغ متوسط القيمة الإيجارية لشقة مكونة من ثلاث غرف نوم نحو 108 آلاف درهم سنوياً.

في السياق نفسه، سجلت منطقة «عود ميثاء» نسبة بحث بلغت 12%، فيما بلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المنطقة 39 ألف درهم سنوياً، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 55 ألف درهم، وسجل متوسط القيمة الإيجارية لشقة من غرفتين وصالة 76 ألف درهم سنوياً، ولشقة من ثلاث غرف نحو 110 آلاف درهم سنوياً، أما منطقة «الرفاعة» فسجلت نسبة بحث، ضمن «بيوت دوت دوكم»، 11.8%، في وقت بلغ متوسط القيمة الإيجارية لـ«استوديو» في المنطقة 38 ألف درهم، ولشقة مكونة من غرفة وصالة 52 ألف درهم، فيما سجلت الشقق المكونة من غرفتين وصالة 70 ألف درهم، مع إمكانية استئجار شقة من ثلاث غرف بمتوسط قيمة إيجارية يبلغ 96 ألف درهم سنوياً.

وشملت نتائج عمليات البحث مجموعة أخرى من الخيارات، بما في ذلك السوق الكبير و«حي الفهيدي»، إضافة إلى «مدينة دبي الطبية».

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